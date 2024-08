Test realme GT 6 : un smartphone performant avec un écran extra lumineux et une charge ultra-rapide

Fiche technique

Écran AMOLED de 6,78 pouces, 1080x2340 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

8, 12 ou 16 Go de mémoire vive extensibles

256 ou Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+8 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5500 mAh compatible charge 120 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle realme UI

Design : un look moderne et épuré

Le realme GT 6 arbore un design élégant et contemporain, avec un châssis en plastique et un dos en verre. Son apparence se rapproche des autres smartphones haut de gamme du marché, avec des finitions soignées.

Le module photo à l'arrière est organisé verticalement dans le coin supérieur gauche, intégrant harmonieusement les trois capteurs. Attention aux traces de doigt, car le revêtement ne laisse aucune chance à toutes manipulations. Notez tout de suite que la marque livre une coque de protection qui permet de limiter cela et de protéger l’appareil. Elle propose un large cadre pour toute la partie supérieure du téléphone et permet de maintenir le mobile parfaitement stable lorsqu’il est posé sur une table, par exemple, ce qui n’est pas le cas si on ne met pas la coque.

L'appareil mesure 162 x 75,1 x 8,6 mm pour un poids de 199 grammes, ce qui le rend relativement compact et léger pour un smartphone de cette catégorie. Dans l'ensemble, le Realme GT 6 offre une prise en main confortable et équilibrée. Le dos propose de très belles courbes, notamment aux angles, agréables à l’œil et en main. Les tranches sont assez fines, ce qui n’est pas pour déplaire.

En termes d'étanchéité, le smartphone bénéficie d'une certification IP65, le protégeant contre les éclaboussures et la poussière. Cette protection permet une utilisation sereine au quotidien, mais ne garantit pas une immersion prolongée dans l'eau.

Le mobile dispose d’un lecteur d’empreintes digitales installé sous l’écran. Il est placé un peu trop bas, selon nous. Par contre, notez la possibilité de mesurer la fréquence cardiaque en allant dans les paramètres. Cette fonctionnalité peut être intéressante, mais nous préférons une application dédiée. Le lecteur s’est montré parfaitement réactif et n’a jamais failli lors de nos tests.

Côté connectique, on trouve un port USB-C, des haut-parleurs stéréo et un émetteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle parfois pratique. Le realme GT 6 est compatible 5G et bien sûr 4G, supporte le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et peut accueillir deux cartes SIM. En revanche, il n'est pas compatible eSIM.

Écran : une dalle AMOLED de qualité

Le realme GT 6 est équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 1264x2780 pixels, soit environ 450 pixels par pouce. La dalle offre une luminosité maximale annoncée de 6000 cd/m² en pic, ce qui est impressionnant sur le papier. Rappelons qu’il s’agit de conditions spécifiques et un pic très local, sur quelques pixels au maximum. La luminosité maximale est de 1600 cd/m² en utilisation classique. En pratique, cela permet une excellente lisibilité en plein soleil. Dans les paramètres, il y a la possibilité de gérer la luminosité et notamment d’activer une fonction Luminosité supplémentaire, qui nécessairement augmente la consommation de la batterie.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz apporte une fluidité appréciable dans la navigation et les animations. De plus, la technologie LTPO permet d'adapter dynamiquement cette fréquence entre 1 et 120 Hz selon le contenu affiché, optimisant ainsi la consommation d'énergie.

Comparé à d'autres modèles de sa gamme de prix, l'écran du realme GT 6 se positionne parmi les meilleurs, offrant des couleurs vives, des contrastes profonds et une excellente réactivité. En outre, il propose deux côtés incurvés, ce qui aide à l’ergonomie et permet de proposer des bords plus fins. C’est effectivement bien le cas.

Dans les paramètres, on peut changer le mode de couleurs de l’écran entre Vif, Naturel, Pro, Cinématique et Eclatant. Le mode Naturel est très satisfaisant. Notez également la possibilité de changer la définition entre 1080x2376 et 1254x2780 pixels avec une option supplémentaire pour améliorer les détails, le cas échéant.

Enfin, l’écran est compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision, ce qui n’est pas si courant et permet de profiter de tous les détails pour les contenus proposés depuis les plateformes de streaming. Il est possible d’enregistrer des vidéos en Dolby Vision et donc exploitable sur l’écran. Bravo !

Système et applications : Android 14 avec quelques personnalisations

Le realme GT 6 fonctionne sous Android 14 avec l'interface Realme UI 5.0. Au moment de la rédaction de cet article, les dates dernières mises à jour Android et de sécurité étaient respectivement du 1er et 5 juin 2024. La marque promet 5 ans de mises à jour Android et de sécurité, ce qui est tout à fait satisfaisant. Comptez sur une occupation d’environ 40 Go sur l’espace disponible, ce qui est beaucoup.

L'interface realme UI 5.0 propose une organisation des paramètres globalement claire et intuitive. Le niveau de personnalisation est assez élevé, permettant à l'utilisateur d'adapter l'apparence et le fonctionnement du système selon ses préférences.

Concernant les applications préinstallées, on retrouve les services Google habituels ainsi que quelques applications propres à realme. D’autres sont clairement des bloatwares, ce qui est toujours un peu désagréable vu qu’on n’a rien demandé. Notez qu'elles restent généralement désinstallables. En outre, il y a aussi quelques publicités qui surgissent de temps à autre. Là aussi, il est possible de limiter le dérangement en configurant convenablement les paramètres.

Parmi les fonctions spéciales, il y a la boucle intelligente IA, identique au Magic Portal de Honor qui permet de sélectionner un élément sur l’écran pour le faire glisser vers une application prédéfinie. Il y a aussi la détection intelligente permettant d’utiliser des gestes à main levée et l’appui double pour scanner.

De la mémoire vive peut être dédiée aux jeux vidéo. On peut scinder la vue en deux pour afficher deux applications sur le même écran. Notez également la possibilité d’afficher une fenêtre flottante, de lancer rapidement des applications depuis l’écran de verrouillage. On peut compter sur la barre latérale intelligente, les modes Enfants, Simple et deux-roues. Depuis la barre latérale, il y n’a pas d’analyse ou de résumé possible, comme c’est le cas sur le Reno 12 Pro, par exemple.

Pour la partie photo, notez la possibilité de supprimer des éléments indésirables.

Le realme GT 6 dispose ainsi de très nombreuses fonctionnalités que chacun appréciera.

Performances : une configuration solide pour le jeu et le multitâche

Le realme GT 6 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 comme le Motorola edge 50 Ultra, le Honor 200 Pro, le POCO F6 ainsi que le mobile pliant Motorola Razr 50 Ultra. Ici, le Soc est accompagné de 8, 12 ou 16 Go de RAM selon les versions, et de 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0. Cette configuration technique offre des performances élevées, adaptées aux jeux exigeants et au multitâche intensif. En outre, on peut aussi compter sur une bonne efficience.

Il n'est pas possible d'ajouter de la mémoire de stockage supplémentaire via une carte micro SD. Toutefois, on peut augmenter de 4, 8 et même 12 Go en mémoire vive. Les capacités proposées sont donc très satisfaisantes.

Dans l'utilisation quotidienne, la navigation dans l'interface et le lancement des applications s'effectuent de manière particulièrement fluide et réactive. Les jeux gourmands en ressources tournent sans problème.

Comme tous les autres smartphones, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats. Notre configuration de test était basée sur 16 Go de mémoire vive. Notez que la puce tient très bien sur le long terme comme le montre le graphique.

Multimédia : un triple module photo polyvalent

Le realme GT 6 est équipé d'un triple module photo à l'arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.7) avec stabilisation optique, un téléobjectif de 50 mégapixels (f/2.0) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2).

L'interface de l'application appareil photo est intuitive. Plusieurs options sont directement accessibles, ce qui facilite leur utilisation. On peut compter sur l’accès immédiat à Google Lens, ce qui peut s’avérer pratique.

Comme les autres smartphones realme, il y a plusieurs modes disponibles : Rue, Vidéo, Photo, Portrait, Plus. Ce dernier menu permet d’accéder à d’autres modes : Nuit, Pro, Haute résolution, Pano, Film, Ralenti, Time-lapse, Pose longue, Vidéo Dual-view, Scanner de texte, Mode étoilé, Portrait de groupe et Inclinaison décalage.

Les photos que nous avons pu prendre sont très satisfaisantes, notamment en pleine journée. On a droit à une belle colorimétrie et des clichés très nets et détaillés. Il faut vraiment à y regarder de beaucoup plus près pour toujours les quelques défauts. On apprécie un autofocus rapide et précis. Les photos prises dans des conditions d’éclairage sont correctes aussi. Le mode Nuit est un vrai plus permettant de déboucher les environnements les plus sombres avec une colorimétrie satisfaisante.

Nous avons aussi apprécié le téléobjectif avec des photos au contraste élevé et une bonne luminosité pour un haut niveau de détail. Le zoom 2x est très bon et on peut monter jusqu’à 20x en numérique, ce que nous ne conseillons pas spécialement.

Autonomie : une grosse batterie et une charge ultra-rapide

Le realme GT 6 est doté d'une batterie de 5500 mAh, une capacité confortable qui devrait assurer une bonne autonomie. Sans test approfondi, il est difficile d'estimer précisément la durée d'utilisation, mais on peut s'attendre à une journée complète d'utilisation intensive, voire plus avec un usage modéré. Le point fort de ce smartphone réside dans sa capacité de charge rapide de 120W. Une telle rapidité de charge s'avère très pratique au quotidien, permettant de récupérer rapidement de l'autonomie en cas de besoin. Compter sur un gain de 55% après 15 minutes de recharge. Dommage que la marque ne livre pas de bloc d’alimentation.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme GT 6 est livré avec une coque de protection grise, un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM.

Notre avis

Le realme GT 6 se présente comme un smartphone haut de gamme aux caractéristiques techniques solides. Son écran AMOLED 120 Hz lumineux, son processeur performant et sa charge ultra-rapide sont ses principaux atouts. Le module photo polyvalent et l'interface Realme UI 5.0 basée sur Android 14 complètent l'ensemble avec des fonctionnalités bien pensées et pratiques. L’un des meilleurs rapports qualité-prix face à la concurrence.