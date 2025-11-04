Élu meilleur smartphone du monde par le prestigieux jury des GLOMO Awards du MWC 2025, le Google Pixel 9 Pro continue de faire parler de lui malgré la sortie des Pixel 10. Encensé pour son intelligence artificielle embarquée et ses capacités photo hors pair, il est aujourd’hui disponible à un prix bien plus abordable que son tarif officiel.

Élu « Meilleur smartphone du monde » aux GLOMO Awards 2025, le Pixel 9 Pro voit son prix chuter de plus de 400 € par rapport au tarif constructeur.

Un titre prestigieux décerné à Barcelone

Chaque année, le Mobile World Congress de Barcelone récompense les meilleurs appareils mobiles à travers les Global Mobile Awards (GLOMO’s). En 2025, c’est le Google Pixel 9 Pro qui a remporté le prix du « Best Smartphone », salué par un jury composé d’experts internationaux du secteur.

Les membres du jury ont souligné la qualité exceptionnelle de son appareil photo, son intégration poussée de l’IA dans la photographie computationnelle, ainsi que la longévité logicielle offerte par Google avec ses mises à jour garanties pendant sept ans. Un choix unanimement salué, qui le place au sommet des meilleurs smartphones Android du moment.

Un smartphone d’exception, désormais plus accessible

Le Pixel 9 Pro allie un design raffiné à des performances de très haut niveau. Son écran OLED LTPO de 6,7 pouces, son processeur Tensor G4 et sa batterie optimisée pour l’IA en font un appareil fluide et polyvalent, taillé pour durer.

La partie photo reste sa signature : un capteur principal de 50 Mpx épaulé par un ultra grand-angle et un téléobjectif précis, le tout sublimé par le traitement maison de Google.

Bonne nouvelle : alors que le modèle est affiché à 999 € sur le site de Google, il est désormais possible de le trouver à des prix nettement inférieurs, autour de 610 € chez certains marchands, voire environ 570 € selon les enseignes. Une aubaine pour ceux qui veulent profiter du meilleur d’Android sans payer le prix fort.

✅ Points forts Élu « Meilleur smartphone du monde » aux GLOMO Awards

Écran OLED LTPO 120 Hz lumineux

Qualité photo exceptionnelle, dopée à l’intelligence artificielle

Mises à jour logicielles garanties 7 ans

Prix en forte baisse chez plusieurs revendeurs ⚠️ Points faibles Prix constructeur encore élevé chez Google (999 €)

Certains marchands en ligne moins réputés

Pas de chargeur fourni dans la boîte

Un exemple d’excellence selon le jury des GLOMO’s

Les GLOMO Awards récompensent chaque année les produits qui redéfinissent les standards du marché mobile. Le Pixel 9 Pro a devancé plusieurs concurrents majeurs, dont les derniers iPhone et Galaxy, confirmant la montée en puissance de Google dans le haut de gamme.

Ce succès symbolise aussi l’évolution de la marque, passée d’outsider à véritable référence sur le segment premium Android. Pour les lecteurs souhaitant explorer d’autres modèles de la marque, la page mobiles Google regroupe les déclinaisons les plus récentes et les comparatifs complets.

Entre son prix revu à la baisse et sa reconnaissance mondiale, le Pixel 9 Pro coche aujourd’hui toutes les cases du smartphone d’exception, et du bon plan haut de gamme.