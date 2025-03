C’est le meilleur smartphone au monde selon le concours le plus prestigieux du continent

Le Mobile World Congress, qui a lieu chaque année à Barcelone, est le rendez-vous incontournable pour les grandes marques de l'industrie mobile.

C’est aussi le moment où se tiennent les GLOMOs, un fameux concours composé d’un jury indépendant et spécialisé qui décerne des récompenses pour de nombreuses catégories, dont celle du meilleur smartphone de l’année.

Forcément, cette récompense nous intéresse particulièrement puisqu’elle est le fruit d’un débat entre des personnalités qui connaissent parfaitement leur sujet.

Voici la description que le MWC fait de son concours :

Celebrating 30 years of industry innovation, the GLOMOs are the industry’s most prestigious accolade, independently judged by over 220 leading experts. This year’s entries showcased groundbreaking advancements, making the judges’ decisions tougher than ever.

« Célébrant 30 ans d’innovation dans le secteur, les GLOMOs sont la récompense la plus prestigieuse du secteur, jugée de manière indépendante par plus de 220 experts de premier plan. Les candidatures de cette année ont mis en avant des avancées révolutionnaires, ce qui rend les décisions des juges plus difficiles que jamais. »

Et le gagnant est …

Pour désigner un vainqueur, le jury des GLOMOs se fonde sur les critères suivants :

Conception physique et innovation

Performances et structure des appareils

Vraies innovations déployées, par exemple en termes de structure et conception physique, de technologie, de fonctionnalités

Utilité du produit en termes de fonctionnalités et de caractéristiques

Prix et rapport qualité-prix perçu

Succès commercial dans le monde

Expérience utilisateur, qualité et fiabilité

Influence environnementale et durabilité

Engagement continu en matière de support, par exemple mises à niveau logicielles

Et sans attendre, la victoire revient au Google Pixel 9 Pro !

Eh oui, ce n’est pas Samsung ou Apple qui gagne la récompense ultime, ni même le Honor Magic 6 Pro, qui pourtant détient la meilleure moyenne en termes de caractéristiques techniques sur Dxomark, mais bien le Google Pixel 9 Pro !

Il faut dire que Google propose cette année des innovations réelles et très poussées, que ce soit en termes d’écran, mais aussi d’IA avec Gemini, qui commence à créer une véritable différence. Des arguments forts.

Le Pixel 9 Pro est également un choix qui nous semble intéressant, car il ne s’agit pas du « meilleur » smartphone de Google en termes de caractéristiques, mais de celui qui propose le meilleur ratio entre innovations et rapport qualité-prix.

Où se procurer le Google Pixel 9 Pro ?

En ce moment, cet appareil est disponible à un excellent prix chez Rakuten et Amazon notamment, où il s'affiche pour moins de 900 €.

Cela reste un prix élevé, mais sachez que l’appareil est un véritable investissement grâce à un très grand nombre d’années de mises à jour, une réparabilité très élevée, et bien sûr des innovations tant pratiques que puissantes, qui en font un smartphone sur lequel compter, autant pour le gaming, le streaming, que la photographie, ou en mode nomade pour les voyageurs.

Ce smartphone n’aurait peut-être pas été notre premier choix à la rédaction, mais il nous semble logique. Il s'agit de l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuels.