100 € d’écart entre le Galaxy A16 et A26 : est-ce que ça vaut le coup ?

Sorti le 19 mars, le Samsung Galaxy A26 5G devance de quelques mois le Samsung Galaxy A16 5G disponible depuis octobre 2024. Ces deux smartphones d'entrée/milieu de gamme du fabricant sud-coréen ne mettent pas en avant les mêmes avantages. Découvrons ensemble lequel choisir et pourquoi.

Écran : le Galaxy A26 devant d'une courte tête

Ces deux modèles Samsung possèdent des caractéristiques presque identiques lorsqu'on parle d'écran. En effet, ils disposent tous deux d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces et d'une définition de 1080 x 2340 pixels.

Le diable se cache dans les détails, encore plus si vous êtes un gamer et qu'un bug d'écran risquerait de gâcher votre partie, votre combat ou votre attaque. Dans ce cas, les 120 Hz de fréquence d'affichage du Galaxy A26 pourraient faire la différence comparés aux 90 Hz du Galaxy A16.

Ceci étant dit, la fréquence d'affichage du Samsung Galaxy A16 n'est pas à plaindre et si jamais vous perdez votre partie, ce n'est peut-être pas que de la faute de votre smartphone… En tous cas, sur ce premier point, c'est le Samsung Galaxy A26 qui domine légèrement les débats.

Vous êtes plus autonomie ou appareil photo ?

Les deux smartphones proposent des kits photos pratiquement équivalents. Ils possèdent un capteur photo principal permettant des clichés en grand angle de 50 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur ultra grand angle de 8 Mpx pour le Galaxy A26 et 5 Mpx pour le Galaxy A16.

Quant aux selfies, le capteur photo avant des 2 modèles est similaire : 13 Mpx. Concrètement, si vous souhaitez réaliser de beaux clichés il n'y aura que très peu de différence entre le Samsung Galaxy A16 et le Samsung Galaxy A26, mais léger avantage tout de même pour ce dernier et son capteur ultra grand-angle plus performant.

Alors qu'on pourrait croire à une égalité parfaite étant donné que les deux modèles embarquent une batterie de 5000 mAh. Nanorewiew, (site expert en matière de comparaison purement technique de smartphones) nous dit le contraire. Le Samsung Galaxy A16 vous offrira 20h24 d'autonomie, soit 2 heures de plus que le Galaxy A26.

Les caractéristiques du Galaxy A26 : l'IA s'invite à la fête

Equipé d'un processeur Octa-Core de 2,4 GHz, d'une mémoire vive de 8Go et d'une capacité de stockage de 128 Go ou 256 Go au choix, le Samsung Galaxy A26 est aussi compatible avec la 5G. En plus de son faible coût, c'est un smartphone qui s'inscrit dans la durée avec 6 mises à jour du système d'exploitation garanties.

Le Galaxy A26 dispose également d'outils IA intégrés tels que "entourer pour chercher", vous permettant de faire des recherches sur Google en entourant simplement du texte ou un objet, ou sublimer vos photographies en supprimant les détails gênants.

Les caractéristiques du Galaxy A16 : un bon entrée de gamme

Egalement compatible avec la 5G, le Samsung Galaxy A16 est pourvu de 4Go de mémoire vive, d'une capacité de stockage de 128 Go et d'un processeur Octa-Core de 2,4 Ghz. Tout comme son "grand frère" ce modèle est un investissement à long terme puisque 6 mises à jour du système d'exploitation sont garanties.

Lequel choisir ?

Dans un premier temps, tout dépend de l'utilisation voulu de votre smartphone. Le Samsung Galaxy A16 vous satisfera si vous n'êtes pas trop demandant. Il est polyvalent : photo, vidéo, jeux mobile, navigation… Mais il montrera ses limites si vous avez un usage trop gourmand.

En matière de rapport qualité prix, nous vous conseillons le Samsung Galaxy A26, certes plus cher, mais plus performant, plus agréable et plus résistant que son "petit frère". Hormis l'autonomie de batterie, il est une meilleure version en tout point par rapport au Galaxy A16.

Ces deux smartphones sont disponibles sur Amazon au prix de 128,90€ pour le Samsung Galaxy A16 et 255,29€ pour le Samsung Galaxy A26.