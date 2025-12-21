Top smartphones à moins de 400 € à offrir à Noël

Sur le plan du design, les différences entre ces trois smartphones apparaissent rapidement, tant dans leur apparence générale que dans l’organisation de leurs capteurs photo. Le Google Pixel 9a conserve l’identité visuelle propre à la gamme Pixel, avec un dos épuré et un module photo horizontal discret intégrant deux capteurs alignés, parfaitement intégrés dans la coque. Ses tranches sont plates, ce qui favorise une bonne prise en main, et l’ensemble respire une certaine sobriété. Il est proposé dans plusieurs coloris, notamment Porcelaine, Obsidian, Iris et Peony, et bénéficie en outre d’une certification IP68 garantissant une protection élevée contre l’eau et la poussière.

De son côté, le Samsung Galaxy A26 5G adopte un module photo vertical composé de trois capteurs distincts, disposés de manière séparée au dos de l’appareil, sans îlot massif. Son profil est également plat, et il est décliné en plusieurs teintes sobres et modernes, comme le noir, le blanc ou des coloris pastel selon les marchés. Il profite d’une certification IP67, assurant une bonne résistance aux éclaboussures et à une immersion temporaire.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 14 opte pour un design plus classique, avec un bloc photo rectangulaire regroupant ses capteurs arrière. Ses tranches sont légèrement arrondies, ce qui peut améliorer le confort en main, et il est décliné dans des couleurs vives ou plus neutres selon les versions que chacun appréciera.

En termes de dimensions, le Pixel 9a est le plus compact du trio, tandis que le Xiaomi Redmi Note 14 et le Galaxy A26 5G sont plus imposants. Le modèle de Google est également le plus léger, alors que le Samsung se montre légèrement plus lourd, le Xiaomi se situant entre les deux.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En ce qui concerne les performances, chaque constructeur a fait des choix techniques bien distincts. Le Google Pixel 9a embarque le processeur Google Tensor G4, une puce octa-core développée par Google, pensée pour offrir une bonne fluidité générale et une optimisation poussée avec le système Android. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Samsung Galaxy A26 5G repose quant à lui sur un processeur Exynos 1380, également octa-core, épaulé par 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go, extensible via une carte microSD, ce qui constitue un avantage pour les utilisateurs ayant de nombreux fichiers multimédias.

Le Xiaomi Redmi Note 14 utilise un processeur MediaTek Dimensity de la série 7000, accompagné de configurations mémoire variant de 6 à 12 Go de RAM et d’un stockage interne pouvant atteindre 256 Go, là aussi extensible par microSD.

En matière de puissance pure, le Pixel 9a se positionne en tête grâce à l’optimisation de son processeur et à la cohérence entre matériel et logiciel. Le Xiaomi Redmi 14 arrive ensuite, offrant de bonnes performances pour le multitâche et les usages courants, tandis que le Galaxy A26 5G privilégie une approche équilibrée, suffisante pour une utilisation quotidienne sans ralentissements notables.

Concernant l’affichage, le Google Pixel 9a est équipé d’une dalle OLED de 6,3 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et une luminosité élevée, garantissant une bonne lisibilité en extérieur. Son écran est plat, ce qui plaira aux amateurs de sobriété.

Le Samsung Galaxy A26 5G propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, également plat, avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant des couleurs équilibrées et un bon confort visuel pour le visionnage de vidéos.

Le Xiaomi Redmi Note 14 est doté d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces. Elle aussi compatible avec une fréquence de 120 Hz et affichant une luminosité généreuse. En comparant ces écrans, le Xiaomi Redmi Note 14 et le Galaxy A26 5G séduiront par leur grande diagonale, tandis que le Pixel 9a mise sur un format plus compact sans compromis sur la fluidité. Pour la qualité globale de l’affichage, le Xiaomi prend un léger avantage, suivi de près par Samsung, le Pixel restant très convaincant pour ceux qui préfèrent un smartphone plus maniable.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un domaine dans lequel ces trois smartphones adoptent des philosophies différentes. Ainsi, le Google Pixel 9a intègre un double module photo composé d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, accompagné d’un capteur frontal de 13 mégapixels. Cette configuration mise davantage sur le traitement logiciel, domaine dans lequel Google excelle, et la cohérence des couleurs que sur la multiplication des capteurs.

Le Samsung Galaxy A26 5G propose un triple module photo avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, ainsi qu’une caméra selfie de 32 mégapixels, offrant une polyvalence appréciable pour les portraits et les photos de groupe.

Le Xiaomi Redmi Note 14, pour sa part, met en avant un capteur principal de 108 mégapixels, complété par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 20 mégapixels.

En comparant les résultats potentiels, le Pixel 9a se place en tête pour la qualité globale des clichés, notamment grâce à son traitement d’image, suivi par le v pour le niveau de détail en pleine lumière, le Samsung offrant une expérience plus équilibrée.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et proposent le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC pour les paiements sans contact. Les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran pour le Pixel 9a et le Xiaomi Redmi Note 14, tandis que le Galaxy A26 5G opte pour un capteur latéral placé sur le bouton de mise en veille.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant pour un smartphone destiné à un usage quotidien. Le Google Pixel 9a est équipé d’une batterie d’environ 5100 mAh, lui permettant d’assurer une journée complète d’utilisation, voire davantage selon les usages.

Il supporte la recharge rapide filaire ainsi que la recharge sans fil, un atout notable dans cette gamme de prix.

Le Samsung Galaxy A26 5G embarque une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie comparable, avec une recharge rapide filaire efficace, mais sans recharge sans fil. Le Xiaomi Redmi Note 14 dispose d’une batterie légèrement plus généreuse, dépassant les 5100 mAh, ce qui peut lui conférer une endurance supérieure, notamment pour les utilisateurs intensifs. De plus, il prend en charge une recharge rapide à puissance élevée, réduisant sensiblement le temps passé branché à une prise.

En définitive, le Xiaomi Redmi Note 14 semble le mieux armé pour l’autonomie pure, tandis que le Pixel 9a se distingue par la polyvalence de ses modes de recharge. Le Galaxy A26 5G, quant à lui, propose un compromis cohérent et fiable, fidèle à sa philosophie équilibrée.

