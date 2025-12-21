Le roi du smartphone milieu de gamme voit son prix fondre comme neige au soleil, et pourtant, l'hiver c'est aujourd'hui !

Connu pour son bon équilibre entre écran, autonomie et fonctionnalités, le Galaxy A56 voit son prix fondre comme neige au soleil, et pourtant, l'hiver, c'est aujourd'hui !

Un milieu de gamme complet signé Samsung

Le Samsung Galaxy A56 est inscrit dans la lignée très recherchée des modèles qui ont fait la réputation de la marque sur le segment milieu de gamme. Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz est un vrai plus, tandis que son excellente autonomie, ses configurations mémoire confortables et ses blocs photo bien calibrés permettent d'assurer un usage quotidien polyvalent très riche.

Le Galaxy A56 n’est pas un flagship, mais il propose un ensemble technique cohérent souvent réservé à des segments plus chers.

Une offre qui fait baisser le ticket d’entrée

Grâce à la baisse de prix actuelle, ce modèle se retrouve à un tarif nettement plus abordable qu’habituellement. Pour le rappel, le prix TTC de cet appareil est de 449 €, avec d'ailleurs une remise de 50 € sur le site de son constructeur via le code GALAXYA50.

Samsung a su équilibrer performances, autonomie et fluidité logicielle pour proposer un appareil qui reste pertinent plusieurs années, ce qui explique pourquoi il est souvent mis en avant dans nos tests et comparatifs.

Nous avions pu le découvrir auprès de Samsung au MWC de Barcelone en mars dernier, et malgré d'autres modèles pas chers, il nous avait particulièrement plu. Il faut dire que même les matériaux de sa « carapace » sont de très bonne facture !

Points forts Écran AMOLED confortable

Excellente autonomie

Écosystème Samsung bien soutenu À considérer Pas de performances extrêmes comme un flagship

Chargeur parfois non inclus

Pour un smartphone milieu de gamme, le Galaxy A56 est une option difficile à ignorer à ce prix. Nous le conseillons.