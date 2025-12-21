Samsung Galaxy S25 : son meilleur prix est sur Rakuten, mais est-ce une bonne offre ? (Oui et à moins de 480 € en plus !)

Le Galaxy S25, un vrai flagship accessible

Le Samsung Galaxy S25 est le smartphone haut de gamme le plus vendu en France d’après les rapports de Counterpoint Research, et cela ne nous étonnes par réellement. On aurait pu s'attendre à l'iPhone 16 (qui arrive deuxième, ou au Galaxy S25 Ultra, mais beaucoup trop cher). Non, c'est bien le Galaxy S25 et c'est probablement grâce à son rapport qualité-prix redoutable.

Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz procure une expérience visuelle remarquable pour les vidéos, les jeux et le multitâche, là où des modèles plus anciens peinent encore.

C'est un flagship complet avec un chipset puissant, un grand écran fluide et des blocs photo polyvalents.

Ce qu’il faut savoir sur la promo Rakuten

Chez Rakuten, des versions neuves du Galaxy S25 sont proposées à partir d’environ 476,70 €, ce qui correspond à une réduction très significative par rapport au prix conseillé chez Samsung qui, pour rappel, est à 749 € VTC.

Il s’agit bien de modèles neufs, sous garantie, avec possibilité de livraison rapide. Le site permet également parfois d’accéder à des options de paiement en plusieurs fois dont PayPal en 4 fois sans frais.

Points forts Écran AMOLED 120 Hz remarquable

Excellentes performances générales

Tarif très agressif chez Rakuten À considérer Stock parfois limité

Différences entre variantes 128/256 Go

De notre côté, on apprécie beaucoup la Galaxy S25 Series, ce n'est pas très originale, et en même temps, y a t-il besoin que ça le soit tant que ce qui est proposé est bien fait ?