170 € de réduction ! Souvent oublié, ce smartphone Samsung milieu de gamme disponible sur Amazon est pourtant un indispensable pour ceux qui aiment les multimédias

Samsung est l’un des leaders du marché du smartphone, et cela, il le doit notamment à son savoir-faire impeccable et à sa grande diversification puisqu’il arrive à nous proposer autant parmi les haut de gamme les plus plébiscités au monde, que des milieu de gamme très populaire avec des fiches techniques convaincantes.

C’est le cas du Galaxy A35, le smartphone milieu de gamme proposé entre les Galaxy A15 et A55, respectivement moins puissant et plus puissant.

Le Galaxy A35 propose ainsi un entre-deux agréable, et que l'on pourrait même qualifier de souhaitable, puisqu’il permet d’accéder à un smartphone polyvalent pour 100 € de moins que le Galaxy A55. Et avec la promotion en cours sur Amazon, ce sont même bien plus que 100 € de différence puisque vous pouvez le trouver à 229 € au lieu des 399 € proposés par le géant Coréen directement.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super Amoled 120 hz, de 6,6 pouces

Super Amoled 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

La fiche technique du Galaxy A35 est intéressante à plus d’un titre. Elle propose un écran Amoled de grande taille, une excellente autonomie, et même de bonnes performances, ce qui le rend très polyvalent et optimisé pour les multimédia. Que ce soit pour visionner des programmes en streaming ou jouer à des jeux mobiles, il est adapté.

Notons qu’il propose également un appareil photo de qualité très appréciable.

Notre test du Samsung Galaxy A35 5G !

Quelle offre pour le Galaxy A35 5G sur Amazon ?

En ce moment, vous pouvez trouver le Galaxy A35 5G pour seulement 229 € sur Amazon, une offre qui propose donc 170 € de réduction sur le prix constructeur toujours utilisé chez Samsung ! En plus de cela, Amazon donne accès à une livraison gratuite et une garantie de 2 ans.