172 € de réduction sur ce Samsung best seller grâce au Black Friday et à ce code promo !

Que vous dépensiez 90 € ou 1400 € pour un smartphone, Samsung sait toujours taper dans le mille et séduire son public. Leur gamme est si bien pensée qu’elle répond à tous les besoins et budgets. Preuve en est : le Galaxy A14 a cartonné l’an dernier, devenant le modèle Samsung le plus vendu dans le monde, et même le numéro 1 en Inde, devançant Apple !

Avec son rapport qualité-prix imbattable, on ne doute pas une seconde que le Galaxy A15 soit dans les top en fin d’année, et que le Galaxy A16 déjà là sera relevé également ce défi.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15, c’est un smartphone qui joue dans la cour des grands tout en gardant un prix mini. Il offre tout ce qu’il faut pour un usage quotidien, mais ce qui le fait vraiment sortir du lot, c’est son écran Super AMOLED, une signature Samsung.

Ni trop grand, ni trop petit, il trouve le parfait équilibre, ce qui lui permet de se glisser sans effort dans la catégorie des milieux de gamme, même si son prix le rapproche clairement des modèles d’entrée de gamme.

Idéal pour ceux qui cherchent un téléphone pratique, abordable, et sans fioritures inutiles, le Galaxy A15 est aussi une belle option pour ceux qui veulent économiser tout en s’assurant un appareil récent avec des mises à jour logicielles qui dureront plusieurs années.

Quelle offre pour le Galaxy A15 ?

Le Galaxy A15 est disponible en ce moment à 138 €, mais avec en plus 10 € de réduction s’il s’agit d’un premier achat sur Cdiscount. Une véritable offre digne du Black Friday !