174 € de réduction sur l’iPhone 15 grâce à un reconditionnement entièrement en France !

L’iPhone 15 est l’avant-dernier modèle proposé par Apple, ce qui en fait un choix plutôt évident pour les aficionados d’Apple qui souhaitent se tourner vers un modèle récent, mais à un prix plus doux.

Il s’agit d’un investissement sur le long terme, grâce à la politique de mises à jour d’Apple, parmi les plus longues du marché, garantissant sécurité et compatibilité avec les logiciels pendant des années.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

Les points forts de l’iPhone 15 sont les suivants :

Il est ergonomique, que ce soit au niveau de son interface ou de ses composants ; Il propose des performances poussées tout en gardant un petit format, ce qui le rend agréable et très satisfaisant à manipuler ; Son appareil photo est un modèle d’ingéniosité grâce à l’IA de post-traitement d’Apple, devenue une vraie marque de fabrique.

Il s’agit d’un haut de gamme très luxueux, mais au design simple, qui plaira en premier lieu à ceux qui aiment pouvoir tenir leur smartphone à une main.

C’est une évidence, mais n’oublions pas que l’écosystème d’Apple est un véritable argument de vente en soi grâce à son intuitivité et à la multitude de fonctionnalités pratiques.

Où se procurer un iPhone 15 au meilleur prix ?

L’offre que nous vous présentons aujourd’hui est disponible sur le site CertiDeal. CertiDeal est une entreprise française spécialisée dans le reconditionnement. Les appareils proposés sont entièrement reconditionnés en France et en interne, dans les locaux de l’enseigne.

Ils n’ont connu qu’un seul utilisateur auparavant et sont proposés avec une garantie légale de 2 ans. De plus, vous pouvez prendre des options pour changer la batterie et faire poser des protections (coque et vitre).