200 € de réduction sur l'iPhone 16 pour le Black November avec ce code promo !

Avec une garantie de 2 ans, Rakuten propose sur sa plateforme un iPhone 16 en version importée globale avec une réduction de 170 €, le faisant passer de 969 € à 799 €. Un prix déjà plus accessible, d’autant plus qu’il est possible de le payer en plusieurs fois. Mais en plus de cela, avec le code CLUBR30, vous pouvez ajouter directement 30 € de remise sur cet achat.

Fiche technique de l’iPhone 16

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4700 mAh

L’iPhone 16 est le dernier bijou en date de la firme à la pomme. Il n'est donc pas difficile de dire qu'il s’agit de l’un des smartphones les plus prisés au monde en ce moment. Véritable emblème de la culture populaire, il propose un bel écran OLED ultra fluide, des performances à la pointe grâce à la combinaison de son processeur lié à 8 Go de RAM.

Il adopte une autonomie confortable, et bien sûr, comme toujours avec Apple, son appareil photo est indétrônable !

Son seul défaut est un prix trop élevé, mais avec une promotion le faisant descendre de 200 €, le ratio semble nettement plus convaincant.

Quelle offre chez Rakuten pour l’iPhone 16 ?

Nous pouvons donc trouver l’iPhone 16 avec 200 € de moins en cumulant la réduction du Black November au code CLUBR30 faisant respectivement 170 € et 30 € de réduction, pour un total de 200 € de moins sur les 969 € initiaux de l'appareil chez son constructeur.