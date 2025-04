200 € de réduction sur l’iPhone 16 : une offre exclusive à saisir chez Bouygues Telecom

L’iPhone 16 à 191,90 € chez Bouygues Telecom : une promo à ne pas rater

Bouygues Telecom propose actuellement une offre exceptionnelle sur l’iPhone 16 128 Go. Chez l’opérateur, le smartphone de la marque Apple est disponible pour seulement 191,90 € avec un abonnement mobile 200 Go 5G. Pour être plus précis, voilà comment fonctionne la promo :

Vous souscrivez votre forfait 200 Go 5G avantages smartphone et vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 50 € sur l’iPhone 16 ; Vous faites reprendre par Bouygues Telecom un ancien téléphone d’une valeur minimum de 10 € et vous obtenez un bonus différé de 150 €.

L’iPhone 16 étant initialement proposé à 391,90 €, le cumul des deux remises vous permet de ramener son prix final à seulement 191,90 €. Maintenant, ne tardez pas trop : si vous voulez vous équiper à moindre coût du dernier modèle de la marque à la pomme, il faut se dépêcher, car le bon plan disparaîtra le 13 avril 2025.

L’iPhone 16 : un concentré d’innovation porté par Apple Intelligence

Parmi les smartphones haut de gamme, l’iPhone 16 est un modèle phare. Disponible dans plusieurs coloris élégants (noir, blanc, bleu outremer, rose et vert sarcelle), cet appareil mobile d’exception combine solidité à toute épreuve et technologies de pointe. En effet, robuste grâce à son habillage en aluminium, sa protection d’écran en verre Ceramic Shield et sa résistance à l’eau certifiée IP68, il embarque également :

un superbe écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces ;

une puissante puce A18 ;

une batterie capable de tenir jusqu’à 22 heures en lecture vidéo.

Côté photo, l’iPhone 16 dispose d’un système avancé à double capteur, dont une impressionnante caméra Fusion 48 Mpx. Pour capturer des images détaillées, c’est l’idéal. Enfin, cerise sur le gâteau : la présence d’Apple Intelligence, une IA intégrée au téléphone, rend l’expérience utilisateur plus fluide et sécurisée.

Zoom sur le forfait 200 Go 5G qui accompagne l’iPhone 16

Pour profiter de l’iPhone 16 à 191,90 € chez Bouygues Telecom, il est indispensable de souscrire le forfait 200 Go 5G avantages smartphone. Soumis à deux ans d’engagement, celui-ci est affiché à 36,99 € par mois la première année. Son prix mensuel passe ensuite à 46,99 €. Si vous êtes abonné Bbox, vous réaliserez des économies supplémentaires, puisque vos factures mobiles seront réduites de 5 €.

En matière de communication, l’offre inclut les appels et les SMS illimités en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, en Europe et en Suisse. Les MMS peuvent également être envoyés sans compter sur tout le territoire métropolitain. À cela s’ajoutent les appels à volonté vers les lignes fixes de 120 destinations depuis l’Hexagone.

Côté data, vous profiterez de 200 Go dans toutes les zones couvertes par le forfait. En prime, un quota de 35 Go sera mis à votre disposition lors de vos déplacements à l’international. Les pays concernés sont les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Australie, la Chine (y compris Hong Kong), la Thaïlande, Israël, le Japon, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, le Mexique, l’Égypte, la Nouvelle-Zélande, la Tunisie et la Turquie.

Cet article est un contenu sponsorisé.