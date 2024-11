230 € de réduction sur ce haut de gamme de luxe à acquérir d'urgence pour les amateurs de photos et de beaux écrans

Lancé en mai 2024, le Honor 200 Pro est le nouveau modèle emblématique du segment haut de gamme de son constructeur. Peu de gens le connaissent pourtant, mais ce smartphone est objectivement aussi performant qu'un iPhone 15 si parle de caractéristique techniques.

On fait un zoom sur ses capacités pour vous aider à le situer mais on va surtout vous présenter son prix très compétitif pour un smartphone un haut de gamme.

Le smartphone très pointu et polyvalent

On a l'habitude d'entendre dire que les smartphones les plus polyvalents se trouvent dans le milieu de gamme, mais le Honor 200 Pro nous prouve le contraire. Très bien noté, ses capacités font de lui une référence très intéressante.

D'abord, en termes d'expérience visuelle, son superbe écran OLED haute définition avec un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz permet de rendre les mouvements à l'affichage ultra-fluides et très détaillés. Son pic de luminosité de 4000 nits lui permet également une très bonne lisibilité.

Une grande partie de ses qualités est due à sa puce, la fameuse Snapdragon 8s Gen 3, qui lui confère des performances de très haut niveau : parfait pour le multitâche, un minimum de latence lors de l'utilisation ou encore le gaming.

Mais l'une des raisons pour lesquelles le Honor 200 Pro est reconnu, c'est son équipement photo ultra-complet, une très bonne surprise chez un Honor.

Niveau photographie, ce smartphone s'appuie sur trois capteurs principaux avec stabilisation optique, zoom x2,5, grand angle et ultra-grand-angle. Toutes ces qualités lui permettent d'être très bon dans plusieurs situations, comme les photos d'extérieur.

Enfin, avec une batterie très haute capacité (5200 mAh), le Honor 200 Pro est fort d'une autonomie de 2 jours en utilisation standard et d'une charge rapide de 100W, de quoi récupérer 60 % d'autonomie en 15 minutes.

Au tarif d'un milieu de gamme

Imaginez qu'un smartphone avec les mêmes capacités d'un iPhone 15 vous soit proposé jusqu'à 400€ moins cher, vous ne pourriez refuser n'est-ce pas ?

Et ben, c'est le cas du Honor 200 Pro, en cette période du Black Friday (et même hors Black Friday), le Honor 200 Pro est proposé entre 450 et 499€ sur Amazon et la Fnac contre 750/800€ pour l'iPhone 15.

Évidemment si vous préférez les interfaces et outils Apple, c'est votre choix mais en termes de performances et capacités pures le Honor 200 Pro est plus qu'intéressant.

En bref, ne tardez pas pour profiter de cette réduction, les promos Black Friday s'arrêteront le 2 décembre, ça arrive très vite !