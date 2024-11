25 % d’économies… Dernières heures pour disposer de ces deux codes promos spéciaux pour le Black November sur l'iPhone 12 Pro Max reconditionné en France !

Se tourner vers le reconditionnement est devenu une pratique de plus en plus courante qui attire des adeptes venus chercher la façon de faire des économies tout en pouvant faire un beau geste pour les ressources de la planète.

CertiDeal fait partie de ces enseignes qui proposent parmi les meilleures conditions de reconditionnement avec des appareils pris en charge et remis en état de A à Z en France. L’iPhone 12 Pro Max est ainsi disponible pour 387 € et entièrement reconditionné en France avec une garantie de 2 ans et dans un bon état.

Petite astuce pour proposer un aussi petit prix, il est proposé sans Face ID.

La fiche technique de l'iPhone 12 Pro Max

Écran : OLED, de 6,7 pouces

OLED, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3687 mAh avec prise en charge de la charge rapide

À sa sortie, l’iPhone 12 Pro Max était le summum des appareils de chez Apple. Aujourd’hui, avec l’iPhone 16 qui a déjà quelques semaines d’existence, on pourrait penser que le 12 Pro Max est dépassé... mais pas du tout !

Cet iPhone reste encore très pertinent sur le marché actuel, et pour cause : Apple prend vraiment soin de ses appareils en leur offrant des fiches techniques qui résistent bien au temps qui passe. Que ce soit l’écran, l’appareil photo, l’autonomie ou même le processeur, tout est encore au niveau dans cet iPhone 12 Pro Max.

Une offre à ne pas manquer pour ces dernières heures

CertiDeal propose donc l’iPhone 12 Pro Max à 387 € au lieu des 516 € qu'il nous indique comme prix de référence, et cela grâce à l'absence du Face ID. De plus, nous disposons jusqu’à ce soir des codes BLACKFRIDAY pour obtenir 20 € de réduction, et 10 € également sur des accessoires.