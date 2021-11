Utilisez la fonction Son Adaptatif sur les Google Pixel pour mieux profiter de la musique

Google propose une fonction appelée Son adaptatif sur les anciens modèles de smartphones Pixel et l’intègre également au sein des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Permettant de profiter au mieux de la musique dans différents environnements, en voici tous les détails et comment l’activer.

La fonction Son Adaptatif du Google Pixel Les smartphones Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 proposent la fonction Son adaptatif depuis quelques mois maintenant. Elle permet d'optimiser le son délivré par le mobile selon les différentes conditions sonores autour de soi. Les haut-parleurs des précédents mobiles du géant américain étant loin d'être les meilleurs pour le rendu audio, nous avions trouvé intéressant de proposer une alternative même si cela ne fait pas tout. Mais il semble que Google n'a pas confiance dans les haut-parleurs installés dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro puisqu'il a renouvelé la présence de cette fonction. Google n'a fait aucune annonce précise à ce sujet, mais la fonctionnalité a été déployée sur les appareils et elle est actuellement disponible dans le menu Son et vibreur. Dans les paramètres du smartphone, il suffit de se rendre dans ce menu et de faire descendre l'affichage jusqu'à la fonction Sono adaptatif, sous Sous-titres instantanés. Ensuite, reste à faire glisser le curseur pour activer la fonction.

Comment fonctionne l'option Son adaptatif ? Une fois que vous avez activé la fonction Son adaptatif, le système ouvre les microphones de l'appareil pour capter l'ambiance sonore environnante. Les paramètres de l'égaliseur audio sont alors automatiquement ajustés selon s'il y a beaucoup ou très peu de bruit autour de vous. Malheureusement, il faut reconnaître que cela n'améliore pas nécessairement la qualité intrinsèque de l'audio délivré par le mobile, notamment lorsqu'on monte le volume. Pour une écoute plus modérée, la fonction peut être un plus. À essayer, selon les environnements sonores rencontrés et en fonction de vos attentes. Pour les personnes qui n'aiment pas que leur appareil utilise ses microphones et craignent à une atteinte de la vie privée, Google précise sur la page de la fonction que le son enregistré par le micro est supprimé juste après. En outre, il est également indiqué que le son est traité localement, sur l'appareil lui-même et qu'il n'est jamais envoyé à Google.