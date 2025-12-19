Samsung Galaxy S25 Ultra : grosse réduction en cours, mais offre limitée

En utilisant le code ULTRA150, 150 € sont déduits immédiatement du prix du Galaxy S25 Ultra, tous modèles et coloris confondus.

Le fleuron Samsung dans sa version la plus aboutie

Le Galaxy S25 Ultra c'est le savoir-faire de Samsung poussé à son acmé en matière de photo, d’écran et de performances. Il est le candidat que l'on recommande en premier aux utilisateurs les plus exigeants sur Android, ceux qui sont à la recherche d’un smartphone absolu (oui comme les Siths pour ceux qui ont la référence !)

Lors de notre prise en main et de son test, nous avions souligné la maîtrise technique aprticulièrement aboutie de ce modèle.

Notre analyse détaillée est disponible ici : test du Galaxy S25 Ultra.

Une offre à durée limitée, mais sous conditions

Cette remise est valable uniquement sur le site officiel Samsung et via l’application Samsung Shop, dans évidemment la limite des stocks disponibles.

Ajoutons que le code ULTRA150 n’est pas cumulable avec d’autres codes promotionnels, mais reste compatible avec certaines offres en cours que vous pouvez découvrir directement cliquant sur le widget ci-dessous :

Pour comparer avec les autres modèles de la marque, notre page dédiée aux smartphones Samsung permet d’y voir plus clair.

Sachez qu'en ce moment, Samsung propose de nombreuses offres sur de nombreux autre modèles, alors n'hésitez à pas à faire un tour de leur site.