Ni Apple, ni Samsung : ce smartphone avec 12 Go de RAM fait mieux pour bien moins cher

Les smartphones haut de gamme sont synonymes de prix élevés. Jusqu'ici, tout vas bien. Mais, car il y a évidemment un mais, Poco propose un smartphone avec puce très haut de gamme et 12 Go de RAM pour moins de 500€. Suprenant.

Rémi Deschamps - publié le 20/12/2025 à 17h45
Le Poco F7 Ultra pour Noël
 

Une fiche technique qui dépasse les attentes

Le Xiaomi Poco F7 Pro est un smartphone au positionnement qui est, disons-le, très unique. Doté de 12 Go de RAM dans sa version de base, d’un grand écran AMOLED 2K de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé, il rivalise sans trembler des genoux avec des modèles haut de gamme bien plus chers.

Son processeur Snapdragon 8 Gen 3 (du très haut de gamme à sa sortie) et sa batterie d'environ 6000 mAh lui permettent d'assurer à la fois les performances, l'endurance et le confort nécessaires dans les tâches quotidiennes, tout comme dans le multitâche ou la navigation intensive. C'est à la fois l'Android passe-partout du quotidien et un smartphone gaming bien véloce.

Un smartphone 12 Go de RAM rare en dehors des véritables flagships, mais à un prix bien plus raisonnable.

Un rapport qualité-prix difficile à défier

La présence d’un écran AMOLED, d’une grande capacité de stockage et d’une batterie qui tient la journée complète fait du Poco F7 Pro le smartphone « puissant » le plus facile à sortir, et disons-le, grâce à son design, il est également facile à montrer en société. 

Là où certains flagships dépassent les 1000 € et proposent des designs tranchés, ce smartphone offre une expérience très proche, mais avec une apparence plus légère. À la rédaction, on apprécie l'apparence du Rog Phone 8 Pro d'Asus, mais il est évident que celle-ci est clivante !

 

Points forts

  • 12 Go de RAM
  • Écran AMOLED 120 Hz
  • Batterie très autonome

À considérer

  • Moins puissant qu'un Nubia ou Asus gaming
  • Chargeur parfois non inclus selon l'offre
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
