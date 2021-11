Dernier jour pour profiter de l'opération RED Deal avec l'iPhone 8 offert !

Chez RED by SFR, il vous reste encore quelques heures pour profiter de son opération RED DEAL ! Ce soir à minuit, l'offre vous permettant d'acquérir gratuitement l'iPhone 8 avec le forfait 100Go à prix réduit touchera à sa fin ! Venez la (re)découvrir en détail dans cet article.

L'opération RED DEAL : l'iPhone 8 offert

RED by SFR avait mis à disposition depuis quelques jours déjà l'opération RED DEAL permettant aux intéressés d'acquérir gratuitement un iPhone 8 reconditionné bon état ! La seule condition pour profiter de cette offre est de souscrire au forfait 100Go qui bénéficie d'une réduction de 5€ par mois sans condition de durée - que nous vous détaillons dans un second temps.

Pour rappel, l'iPhone 8, d'une valeur de 180€ et de coloris gris, aura été contrôlé, testé et réinitialisé afin de vous garantir une utilisation optimale et fonctionnelle. Votre smartphone, doté d'un écran de 4,7 pouces, pourra vous être envoyé sous 24 heures et profitera d'une garantie de 24 mois. De plus, si vous choisissez le retrait en point relais, votre livraison vous sera offerte. Enfin, votre carte SIM ne vous coûtera que 1€, contrairement au prix habituellement affiché à 10€.

Le forfait 100Go à prix réduit

Le forfait mobile attaché à l'offre RED DEAL est le forfait 100Go, qui bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ sans condition de durée ! Ainsi, cette offre mobile vous coûtera la somme de 15€ par mois et vous engagera pour une période minimale de 2 ans.

Ce forfait vous permettra d'apprécier 100Go pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine et de disposer de 13Go afin de rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne - départements d'outre-mer inclus - mais également depuis la Suisse et Andorre.

En termes de communication, l'opérateur se montre généreux et répartit vos garanties comme suit :

depuis la Métropole : appels illimités vers les numéros métropolitains, des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord, vers les fixes de nombreuses destinations / SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

depuis l'UE, les DOM, la Suisse et Andorre : appels, SMS et MMS illimités