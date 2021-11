Realme C25Y et C21-Y, l'entrée de gamme à partir de 99 €

La marque realme vient d'annoncer la mise sur le marché de deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme. Baptisés C25Y et C21-Y, ils veulent s'adresser à un public aussi large que possible grâce à des caractéristiques aussi poussées que possible pour un prix des plus contenus car disponibles à partir de seulement 99 € et présentent la particularité d'être les premiers du genre à être certifiés TÜV Rheinland High Reliability.

Après l'annonce du smartphone de milieu de gamme, le GT Neo 2, realme remet le couvert avec la mise sur le marché dès aujourd'hui de deux autres modèles dont les caractéristiques correspondent à de l'entrée de gamme. Le C25Y et le C21-Y sont donc certifiés TÜV Rheinland High Reliability ce qui correspond à la satisfaction de nombreux tests rigoureux.

realme C21-Y parmi les plus abordables du marché

L'écran du realme C21-Y mesure 6,5 pouces en diagonale avec une définition HD+ alimenté par une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Il s'appuie sur un processeur Unisoc T610 gravé en 12 nm, donc bien loin des 5 nm actuellement en cours sur les chipsets les plus évolués du commerce mais pas aux mêmes prix.

Comptez sur une capacité de mémoire vive de 3 ou 4 Go. Le mobile est proposé avec 32 Go (ou 64 Go) d'espace de stockage interne qu'il est possible d'étendre grâce à une carte mémoire. Elle peut être installée au cœur du mobile, en plus des deux cartes SIM supportées par l'appareil.

Pour la partie photo, le C21-Y est équipé d'un capteur principal de 13 mégapixels avec un zoom optique 4x et un autofocus pour réaliser les mises au point. Notez la possibilité d'accéder à la fonction Chroma Boost. Celle-ci restaure la luminosité ainsi que les couleurs pour offrir, selon le fabricant, une meilleure dynamique, des couleurs vives et un meilleur contraste que sans cette technologie. Le mobile est équipé d'un lecteur d'empreinte digitale mais peut aussi être déverrouillé par reconnaissance faciale.

Le nouveau smartphone realme C21-Y est décliné en noir ou bleu avec texture au dos pour un prix de 139,99 € mais le fabricant propose une offre spéciale du 16 au 29 novembre avec une réduction de 40 € ce qui place le téléphone à 99,90 € pendant cette période.

realme C25Y, un léger cran au-dessus

Pour le C25Y, on monte légèrement d'un cran même si on reste dans l'entrée de gamme. Il utilise le même chipset, Unisoc T610 avec 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go. Là aussi, la capacité de stockage interne est extensible dans le sens où on peut insérer une carte mémoire pour cela (jusqu'à 256 Go). L'écran mesure 6,5 pouces sur une dalle LCD et le tout est alimenté par une batterie d'une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 18 watts. Comptez sur un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouillage, même si la reconnaissance faciale est également possible, comme les moyens classiques.

Pour la partie photo, le realme C25Y est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels. Il y a également un objectif macro et un dernier capteur noir et blanc pour optimiser le rendu. Pour se prendre en selfie, on peut compter sur un capteur de 8 mégapixels derrière un poinçon dans le coin supérieur gauche en façade.

Le nouveau smartphone realme C25Y est décliné en bleu ou gris à un prix de 189,99 € mais, comme le realme C21-Y, le constructeur propose une offre spéciale pour tout achat entre le 16 et le 29 novembre avec une réduction de 30 € ce qui le place à 159,99 €.