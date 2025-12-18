Promo : 170 € de réduction sur le Pixel 8a, un haut de gamme mini sous les 280 €

À 277 €, le Google Pixel 8a change de catégorie. Bien qu'il soit censé être un modèle premium compact, ce prix beaucoup plus accessible, le place sans aucun problème dans le milieu de gamme. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 18/12/2025 à 17h45
Le Google Pixel 8a
 

Un format compact, mais une vraie expérience haut de gamme

Le Pixel 8a est un smartphone qui propose un écran OLED de 6,1 pouces, et c'est là son atout premier, car il s'agit d'un format devenu rare pour celles et ceux qui préfèrent un smartphone facile à manier à une main. L’affichage est précis, bien calibré et très agréable pour le quotidien. Nous le conseillons.

On retrouve également une puce haut de gamme qui permet de placer l'utilisateur en plein cœur de l’expérience Pixel. 

Elle permet de profiter pleinement des fonctionnalités photo, de l’intelligence artificielle embarquée et d’un suivi logiciel long, l’un des plus sérieux du marché puisque nous sommes sur 7 ans, ce qui est bien au-dessus de la moyenne. 

 

Un prix qui le rend beaucoup plus attractif

D'après nous, ce passage sous la barre des 280 € change complètement la donne pour ce modèle. À ce tarif, le Pixel 8a est une alternative plus que crédible à de nombreux smartphones milieu de gamme, avec un avantage très net sur la photo et la durée de vie logicielle !

Pour découvrir les autres modèles de la marque, vous pouvez consulter la page dédiée aux mobiles Google.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
