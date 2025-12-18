Promo : 170 € de réduction sur le Pixel 8a, un haut de gamme mini sous les 280 €

Un format compact, mais une vraie expérience haut de gamme

Le Pixel 8a est un smartphone qui propose un écran OLED de 6,1 pouces, et c'est là son atout premier, car il s'agit d'un format devenu rare pour celles et ceux qui préfèrent un smartphone facile à manier à une main. L’affichage est précis, bien calibré et très agréable pour le quotidien. Nous le conseillons.

On retrouve également une puce haut de gamme qui permet de placer l'utilisateur en plein cœur de l’expérience Pixel.

Elle permet de profiter pleinement des fonctionnalités photo, de l’intelligence artificielle embarquée et d’un suivi logiciel long, l’un des plus sérieux du marché puisque nous sommes sur 7 ans, ce qui est bien au-dessus de la moyenne.

Un prix qui le rend beaucoup plus attractif

D'après nous, ce passage sous la barre des 280 € change complètement la donne pour ce modèle. À ce tarif, le Pixel 8a est une alternative plus que crédible à de nombreux smartphones milieu de gamme, avec un avantage très net sur la photo et la durée de vie logicielle !

