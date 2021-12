iPhone 12 mini vs Samsung Galaxy S20 FE 5G : lequel choisir pour Noël ?

Pour Noël, vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone, mais hésitez entre l’iPhone 12 mini et le Samsung Galaxy S20 FE 5G ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Les deux smartphones du jour ont la chance d’être proposés en différents coloris. Le choix de celui-ci reste le vôtre, mais si vous préférez un smartphone compact, regardez du côté de l’iPhone 12 mini. En effet, celui-ci ne pèse que 133 grammes contre 190 grammes pour le mobile Samsung et ne fait que 7,4 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Galaxy S20 FE 5G. Il mesure 131,5x64,2 mm contre 159,8x74,5 mm. Cette compacité assumée offre malgré tout un écran de 5,4 pouces sur une dalle OLED alors que l’écran du Samsung est bien plus grand s’étirant sur 6,5 pouces en diagonale, aussi avec une dalle OLED, mais rafraîchit à 120 Hz alors que le mobile Apple est limité à 60 Hz, mais bénéficie d’une compatibilité avec la norme Dolby Vision. L’écran du Samsung supporte aussi la norme HDR, comme celui de l’iPhone 12 mini. Tous les deux affichent une définition similaire de 1080x2400 pixels, 2340 pixels exactement pour le mobile Apple proposant ainsi une meilleure lisibilité.

Lequel est le plus performant ?

En termes de performances, l’iPhone 12 mini est au-dessus du smartphone sud-coréen puisqu’il embarque la puce Apple A14 Bionic contre un processeur Qualcomm Snapdragon 865 associé à 6 Go de RAM alors que l’iPhone 12 mini en propose seulement 4 Go, mais avec un système moins gourmand, peut-être plus optimisé et donc au moins aussi fluide que son concurrent du jour. L’iPhone 12 mini est alimenté par une batterie d’une capacité de 2227 mAh alors que celle du Samsung dispose d’une capacité de 4500 mAh se chargeant à 18 watts.

La connectivité au rendez-vous tout comme la qualité photo

Les deux smartphones sont étanches. Le Samsung propose un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Ils sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6.

Enfin, pour la configuration photo, l’iPhone 12 mini se contente de deux capteurs de 12 mégapixels au dos et d’un autre de 12 mégapixels également pour se prendre en selfie, à l’avant. Pour le Samsung Galaxy S20 FE 5G, il y a deux capteurs de 12 mégapixels accompagnés d’un autre objectif de 8 mégapixels. Pour les selfies, on peut compter sur un capteur de 32 mégapixels. Le laboratoire DxOMark a attribué un score de 122 à l’iPhone 12 mini proposant ainsi de plus beaux clichés que le Samsung qui a obtenu un score de 115, mais dans sa version embarquant un Soc Exynos.