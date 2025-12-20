Xiaomi 17 Ultra : vers une nouvelle identité Leica sur les marchés internationaux

Les premiers indices sur cette nouvelle approche proviennent de filigranes de photos attribuées à un Xiaomi 17 Ultra Leica Special Edition, qui révèlent un co‑branding différent selon les régions. En Chine, les images laissent apparaître la mention « Xiaomi 17 Ultra by Leica », alors que des versions destinées à l’international afficheraient « Leitzphone powered by Xiaomi », reprenant le nom déjà utilisé par Leica pour ses smartphones Leitz Phone commercialisés notamment au Japon.

Selon plusieurs sources fiables, l’idée serait de s’appuyer sur plusieurs références IMEI distinctes repérées dans les bases de données, laissant penser à une différenciation officielle entre les variantes Xiaomi et Leitzphone. D’après la marque, l’objectif serait d’associer la notoriété de la marque Xiaomi dans l’univers des smartphones haut de gamme avec l’image historique de Leica en photographie, tout en adaptant le nom du produit aux habitudes de chaque marché.

Parallèlement, on peut penser que les filigranes deviendraient un outil de communication à part entière, puisqu’ils afficheraient à la fois les paramètres de prise de vue et des mentions visibles des marques, dans la perspective d’un partage massif des photos sur les réseaux sociaux.

Un bloc photo de 1 pouce et un téléobjectif 200 mégapixels

Sur le plan matériel, plusieurs fuites décrivent un module arrière à trois capteurs, centré sur un capteur principal Omnivision OVX10500U de 1 pouce embarquant 50 mégapixels, présenté comme le nouveau capteur haut de gamme de Holway Technology pour la photo mobile. Ce capteur, également désigné Light Hunter 1050U, viserait à améliorer la captation de lumière ainsi que la dynamique, notamment de nuit, avec un rendu de profondeur plus marqué, ce qui placerait le Xiaomi 17 Ultra au niveau des modèles concurrents qui misent eux aussi sur des capteurs de grande taille pour leur module principal.

À ses côtés, l’appareil intégrerait un ultra grand‑angle 50 mégapixels Samsung S5KJN5 et un téléobjectif 200 mégapixels Samsung S5KHPE, destiné au zoom longue portée. Xiaomi aurait notamment testé un téléobjectif 50 mégapixels S5KJN5 avant de retenir ce module 200 mégapixels, afin de s’appuyer sur une très haute définition combinée au traitement computationnel pour le recadrage et le zoom hybride.

En outre, les sources évoquent également la présence de nouvelles optiques Leica, avec des traitements de surface destinés à réduire les reflets et les aberrations chromatiques, ainsi qu’un capteur frontal 50 mégapixels pour les autoportraits et la vidéo. Par rapport aux précédentes séries notamment le Xiaomi 15 Ultra, dernier en date, ce 17 Ultra se placerait ainsi comme une évolution sensible de la partie photo, tout en conservant la philosophie du partenariat avec Leica avec une approche légèrement différente.

Design, performances et expérience logicielle HyperOS

Au‑delà de la photo, le Xiaomi 17 Ultra viserait le haut de gamme en matière de performances, avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 au cœur du dispositif, couplé à une forte capacité mémoire et de stockage.

Les fuites mentionnent aussi la présence d’un écran plat, d’un lecteur d’empreintes ultrasonique sous la dalle et d’une batterie de très grande capacité. Certains éléments de design des éditions Leica, comme les coloris et les finitions, pourraient s’inspirer de boîtiers photo emblématiques, tandis que des accessoires aperçus sur les réseaux sociaux évoquent des étuis avec commandes physiques rappelant une ergonomie d’appareil photo.

Les informations disponibles indiquent un lancement du Xiaomi 17 Ultra en Chine à la fin du mois de décembre 2025, plusieurs sources citant la date du 26 décembre comme probable pour la présentation officielle.

