Promos de Noël : Des forfaits pas chers dont un avec 80Go à 6.90€ par mois à VIE

À la recherche d'un bon plan ? Alors vous devriez apprécier les nouvelles offres promotionnelles proposées par l'opérateur Syma Mobile : de 1Go à 150Go dès 1,90€ par mois, il y en a pour tous les goûts ! Découvrez ces offres sans engagement dans notre article.

Syma Mobile et ses forfaits en promotion

L'opérateur va ravir les utilisateurs de forfait mobile avec ses promotions ! De 1Go à 150Go à des prix attractifs garantis à vie ou en réduction la première année de votre abonnement, ce sont les offres sans engagement mises en avant par Syma Mobile !

Quelle que soit celle que vous choisirez, vous pourrez souscrire à certaines options payantes et facilement résiliables, ou encore profiter de l'illimité pour communiquer sans compter, et ce, depuis l'Union européenne - Métropole et DOM inclus - ainsi qu'en Islande, en Norvège ainsi qu'au Liechtenstein ! Sachez en plus que l'opérateur vous permet d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble depuis la Métropole vers les numéros des DOM.

Les offres mobiles : de 1Go à 150Go à prix cadeau

Si vous avez besoin de l'essentiel à prix mini, deux forfaits pas chers s'offrent à vous. Le premier est à 1,90€ par mois - prix garanti à vie ! - et vous permet de bénéficier de 1Go en France ainsi qu'à l'étranger*. Notez qu'avec ce forfait, vos appels seront limités à deux heures, où que vous soyez au sein de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou encore au Liechtenstein.

Le second concerne l'offre Le cinq à 4,90€ par mois la première année d'abonnement avant de retrouver son tarif initial, à savoir 7,90€ par mois. Vous pourrez alors profiter de 10Go en France, dont 3Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe* !

Pour celles et ceux qui préfèrent disposer davantage de data, voici vos options :

6,90€/mois à vie : 80Go en France, dont 4Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont 4Go utilisables depuis l'UE* et les DOM 9,90€/mois pendant 1 an puis 12,90€ : 100Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont 6Go utilisables depuis l'UE* et les DOM 19,90€/mois pendant 1 an puis 22,90€ : 150Go en 5G en France, dont 11Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

Ces trois offres mobiles vous permettent de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux". Avec le forfait 100Go, l'option 5G est disponible ! Il vous faudra verser la somme de 5€ supplémentaires chaque mois !

* Union européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein