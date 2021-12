Les bonnes idées de cadeau de Noël qui font du bien à tout le monde

C’est bientôt Noël, et donc déjà le moment de choisir les cadeaux à offrir à ses proches. Pour beaucoup, c’est un véritable casse-tête ; le challenge étant de trouver pour chacun, un cadeau à la fois original, utile et pas trop cher. Cette année, on a donc décidé de vous donner un gros coup de pouce en partageant avec vous nos bonnes idées de cadeau de Noël qui répondent bien à ces trois critères, mais qui en plus, sont eco-friendly.

Un smartphone reconditionné On a tous un proche qui sauterait de joie en découvrant un nouveau smartphone sous le sapin. Avec un peu d’attention et quelques questions subtiles, vous pouvez même savoir quel modèle ferait le plus plaisir. Mais cette année, faites-en encore un peu plus, tout en dépensant moins. Comment ? En offrant un smartphone reconditionné ! C’est en effet le meilleur moyen pour profiter ou faire profiter des dernières innovations technologiques, tout en réduisant le gâchis électronique. En faisant ce choix, vous faites un geste pour la planète, mais en plus, vous pouvez faire de grosses économies. Chez Back Market, la marketplace leader du reconditionné en Europe, vous pouvez acheter l’un des derniers modèles de smartphones du moment et payer jusqu’à 70% moins cher que le neuf. Parmi les bonnes idées de cadeau de Noël disponibles actuellement sur la plateforme, vous avez notamment : L’iPhone 12 (64 Go) à 704 € : Plutôt que de dépenser un peu plus de 800 € pour le neuf, offrez-vous un iPhone 12 reconditionné en très bon état, à seulement 704 €. Economisez ainsi, presque 100 € pour l’un des plus récents modèles de la célèbre marque américaine ;

Plutôt que de dépenser un peu plus de 800 € pour le neuf, offrez-vous un iPhone 12 reconditionné en très bon état, à pour l’un des plus récents modèles de la célèbre marque américaine ; Le Galaxy S10 5G (256 Go) à seulement 316€ : C’est le bon plan idéal et pas cher pour les inconditionnels de la marque sud-coréenne. Vendu neuf à 1226 €, ce superbe smartphone est proposé en Très bon état sur Back Market est 74 % moins cher qu’un neuf ;

: C’est le bon plan idéal et pas cher pour les inconditionnels de la marque sud-coréenne. Vendu neuf à 1226 €, ce superbe smartphone est proposé en Très bon état sur Back Market est ; L’iPhone 11 Pro Max (64 Go) : jusqu’à peu, c’était encore le Nec plus ultra en termes de smartphones. Toujours d’actualité, ce modèle haut de gamme est disponible en Très Bon Etat chez Back Market à seulement 665 € au lieu de 1039 €. C’est 36% moins cher que le neuf ! Tous ces smartphones reconditionnés sont vendus débloqués et bénéficient d’une garantie de 12 mois. Un autre appareil électronique reconditionné Mais il n’y a pas que les smartphones que vous pouvez acheter reconditionnés. Dans le même esprit, vous pouvez également trouver de quoi faire plaisir à tout le monde, sans vous ruiner. La même plateforme propose de nombreuses idées de cadeau de Noël pour toute la famille : Des montres connectées ;

Des ordinateurs portables (PC et MacBook) ;

Des consoles de jeu ;

Du petit électroménager : robots ménagers, cafetières, bouilloires, etc. Pour tous ces appareils reconditionnés, le principe reste le même : de grosses économies et un achat eco-friendly. Un forfait mobile eco-friendly Si vous optez pour un smartphone reconditionné, l’idéal serait d’offrir également le forfait mobile qui va avec afin de permettre au bénéficiaire d’en profiter sans attendre. Pour cela, vous avez la possibilité de rester dans une démarche verte en optant pour un forfait mobile eco-friendly. Plusieurs opérateurs mobiles sont aujourd’hui engagés dans ce sens. C’est le cas notamment de Prixtel, qui en plus, propose des forfaits mobiles flexibles, dont la facturation s’ajuste en fonction de votre consommation de data du mois. Ce MVNO propose trois différents forfaits dans son catalogue, afin de répondre aux besoins spécifiques de tous les profils d’utilisateurs. De plus, ces forfaits qui sont sans engagement, sont également en promo pour la fin d’année. N’hésitez donc pas à en profiter pour un Noël 2021 économique et éco-responsable.