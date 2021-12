Forfaits mobile 100Go à moins de 10€ : Syma Mobile, NRJ Mobile ou Prixtel, lequel choisir ?

Envie de faire le plein de data sans dépasser un budget mensuel de 10€ ? Découvrez dans cet article trois forfaits mis en avant par les opérateurs Syma Mobile, NRJ Mobile et Prixtel proposant tous trois 100Go d'internet à prix réduit et sans engagement !

Syma Mobile et son offre Le neuf à 8,90€

Chez Syma Mobile, vous pouvez choisir son forfait Le neuf à 8,90€ par mois la première année de votre abonnement. Au-delà, vous paierez de nouveau le prix mensuel initial à savoir 12,90€ et aurez ainsi économisé près de 48€ - l'équivalent de 3 mois de forfait au tarif de base !

Avec ce forfait pas cher, vous aurez l'opportunité de vous connecter à hauteur de 100Go en France et d'utiliser jusqu'à 6Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne, les DOM, l'Islande, le Liechtenstein ou encore la Norvège.

Depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole, vous pourrez également apprécier l'illimité pour communiquer sans compter. Notez que l'opérateur vous permet également d'utiliser l'illimité pour les appels et messages émis depuis la Métropole en direction des DOM.

En bonus, vous profiterez gratuitement de l'option "appels internationaux" et pourrez souscrire à l'option 5G en versant 5€ supplémentaires chaque mois !

NRJ Mobile et son forfait Woot 100Go à 8,99€

En promotion jusqu'au 14 décembre inclus, le forfait 100Go de NRJ Mobile est à 8,99€ par mois la première année d'abonnement avant de revenir à son tarif mensuel initial qui s'élève à 19,99€ ! L'opérateur vous permet ainsi d'épargner 132€ sur votre budget forfait mobile grâce à cette réduction, ce qui correspond à 6 mois de forfait au tarif de base !

Le forfait de NRJ Mobile vous fournit donc 100Go afin de naviguer sur la toile en France, dont 13Go dédiés à votre connexion internet lors de vos séjours à l'étranger (Union européenne et DOM).

Par ailleurs, l'opérateur prévoit l'illimité pour vous permettre de communiquer à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM. Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas incluses dans votre forfait et seront donc décomptées en hors-forfait.

Prixtel et son forfait Le géant à partir de 9,99€

Prixtel, de son côté, propose jusqu'au 14 décembre inclus son forfait Le grand bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement ! De 100Go à 160Go d'internet en France, le premier comprend 100Go et est à 9,99€ par mois pendant 1 an puis à 15,99€. L'option 5G est disponible avec cette offre mobile et vous coûtera un supplément de 5€ chaque mois.

Au-delà des 72 d'économies réalisées, ce forfait - neutre en CO2 - vous permet de disposer de 15Golorsque vous êtes amené à voyager à travers l'Union européenne et les DOM. L'usage de ces gigas depuis l'étranger sera déduit de votre enveloppe data globale, quel que soit le palier data consommé.

L'opérateur vous propose également l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, mais également depuis l'Union européenne et les DOM. À l'instar du forfait précédemment présenté, le forfait Le grand n'inclut pas les communications émises vers les DOM depuis la Métropole.