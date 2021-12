Cdiscount Mobile frappe fort : quatre forfaits mobiles dont un 200Go à prix cassés pour Noël

C'est décidé, vous êtes sur le point de craquer pour un abonnement mobile ? Nous avons exactement ce qu'il vous faut, et à prix cassé ! Cdiscount Mobile propose des super bons plans à ne pas laisser passer ! Ces nouvelles promos destinées à tous les profils et budgets sont disponibles jusqu'au 22 décembre. Découvrez-les dans cet article !

Le mini forfait mobile avec 5Go à 3.99€ par mois

Si vous faites partie des consommateurs qui consomment peu de data, Cdiscount Mobile a pensé à vous ! L'opérateur virtuel vous offre un mini abonnement avec 5 Go de data. Jusqu'au 22 décembre, ce forfait Cdiscount Mobile vous est offert au tarif de 3,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 7,99 €/mois.

Cet abonnement vous permettra de bénéficier de l'illimité en France ainsi que lors de vos voyages en Europe et DOM. L'opérateur vous fournit 5Go de données moniles aussi bien en Métropole que depuis l'Union européenne et DOM.

60 Go à 9,99 €/mois : la promo valable sans condition de durée

Pour profiter d'un tarif intéressant et pas seulement la première année sur votre forfait mobile sans engagement , Cdiscount Mobile met à disposition cette nouvelle promotion avec 60 Go, Cette Série limitée est au tarif exceptionnel de 9,99 €/mois au lieu de 14,99 €/mois jusqu'au 22 décembre, ce serait dommage de s'en priver !

Cet abonnement mobile comprend 60 Go de data ainsi que des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone. Par ailleurs, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, vous profiterez de 10 Go de data, mais également d'appels, SMS et MMS illimités.

Deux maxi forfaits avec 130Go et 200Go à moins de 10€

Pour les datavores, Cdiscount Mobile affiche deux autres Séries Limitées à prix cassés avec un max de gigas. Ces deux offres sans engagement de durée avec 130Go ou 200Go sont à prix réduits pendant 12 mois jusqu'au 22 décembre. Avec ces deux offres mobile, vous aurez tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté depuis la France comme depuis l'UE* et les DOM. Pour la partie Internet, vous pourrez donc choisir entre :

130Go en France + 13Go en Europe et DOM à 7.99€ par mois pendant 1 an puis 20.99€

200Go en France + 15Go en Europe et DOM à 9.99€ par mois pendant 1 an puis 19.99€

*UE + Norvège, Liechtenstein, Islande

En craquant pour l'une de ces promos Cdiscount Mobile, vous pourrez profiter de la qualité du réseau Bouygues Telecom. Toutes ces offres sont sans engagement de durée, la résiliation peut se faire aisément à tout moment.