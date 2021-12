Samsung Galaxy S21 FE : son prix en euros fuite sur le site officiel irlandais

Le long et passionnant feuilleton sur le Samsung Galaxy S21 FE n’est vraisemblablement plus loin de connaître son épilogue. Tout porte en effet à croire que la version Fan Edition de la dernière série du fabricant coréen sera officiellement annoncée dès le 4 janvier 2022. Mais puisque rien ne se passe comme prévu avec ce modèle, une nouvelle fuite est venue le mettre à nouveau sous le feu des projecteurs.

Une fuite « gag » sur Samsung Irlande

Si d’habitude, ce sont les leakers qui nous gratifient de leurs infos exclusives, cette fois, c’est la marque elle-même qui est à l’origine d’une fuite majeure sur le Samsung Galaxy S21 FE. En effet, pour on ne sait encore quelle raison, le site officiel de Samsung Irlande a publié les prix en euros de deux versions du smartphone tant attendu.

Sur l’une des pages du site, on découvre ainsi que le Samsung Galaxy S21 FE 5G avec 128 Go est facturé à 769 €. La déclinaison avec 256 Go est, pour sa part proposée à 839 €.

Cependant, même si cette fuite semble tout à fait fiable, il est important de tenir compte des variations relativement importantes que l’on constate généralement entre les prix pratiqués par les différents pays européens. Les prix fixés pour le marché français pourraient donc être légèrement différents de ceux-ci. Cette nouvelle fuite permet toutefois de se faire une idée assez claire du positionnement commercial des futurs Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE : quelles sont les caractéristiques attendues ?

Si l’on se tient aux rumeurs et fuites successives rendues publiques au cours de ces derniers mois sur le Samsung Galaxy S21 FE, ce smartphone devrait être doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,41 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce qui est du processeur, ce sera soit, un SoC Snapdragon 888 ou une puce Exynos 2100, même s’il y a fort à parier que Samsung équipera les modèles européens de son SoC maison. Dans l’un ou l’autre des cas, une RAM de 6 Go devrait être associée à la puce pour une bonne fluidité.

Côté photo, le Galaxy S21 FE proposera sûrement un triple module arrière avec trois capteurs de 12 mégapixels et une panoplie de fonctionnalités. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, Samsung devrait faire confiance à une batterie de 4500 mAh et une compatibilité avec la charge rapide de 25 W ou carrément de 45 W.