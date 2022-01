Nouveau forfait mobile à 5€ par mois chez RED by SFR

Vous êtes à l'affût d'un abonnement de téléphone pas cher ? Nous avons exactement ce qu'il vous faut, et à prix mini ! La nouvelle promo irrésistible à 5€ de RED by SFR est disponible dès maintenant ainsi que quatre autres forfaits illimités pour les plus connectés avec 30Go, 70Go, 100Go ou encore 130Go à partir de 10€ par mois !

Craquez pour un mini forfait à 5 €/mois !

Avec sa nouvelle offre mobile à prix mini, RED by SFR n'a décidément pas fini de vous surprendre ! Ce forfait de téléphone 4G inclut également une couveture mobile de 5Go en France ainsi que 6 Go de data et ce, depuis les DOM et depuis l'Union européenne. De plus, avec ses appels, SMS et MMS illimités, cette offre mobile sans engagement ne manquera pas de vous convaincre.

La bonne nouvelle, c'est que cet abonnement mobile 4G vous est offert au très bon prix de 5 €/mois jusqu'au 10 janvier. Et ce n'est pas tout : ce super bon plan est valable sans condition de durée !

Quatre forfaits illimités avec le plein de data chez RED by SFR

Si cet abonnement mobile 4G+ ne correspond pas à vos besoins, pas de problème, RED by SFR s'adapte en proposant d'autres possibilités en phase avec tous les profils. Pour adopter une offre mobile un peu différente, mais toujours à petit prix, c'est par ici !

30Go de 4G pour 10 €/mois

L'offre au prix de 10€ par mois sans condition de durée de l'opérateur RED by SFR comprend une couverture mobile 30Go et 7 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Par ailleurs, si vous optez pour ce forfait de téléphone sans engagement, vous aurez tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

70Go de 4G à 13 €/mois ou 100Go à 15€

Pour les plus connectés RED by SFR met en avant deux autres offres avec encore plus de gigas, La première à 13€ par mois offre avec 70 Go de data dans l'Hexagone et 12 Go de data à consommer en Europe et DOM. Le second à 15€ permer d'utiiser 100Go de données mobiles en France et 14Go en Europe et DOM. Avec l'un ou l'autre, vous pourrez en plus appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Ces deux forfaits sans engagement sont disponibles jusqu'au 10 janvier et sans hausse de prix au bout d'un an.

Un maxi forfait pour 19 €/mois, ça vous tente ?

Enfin, RED propose un forfait illimité avec 130Go à 19€ par mois ou encore à 24€ par mois pour passer à la 5G. Vous bénéficierez en plus des 130Go en France, de 15 Go de data en Europe et DOM. Les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité aussi bien en France que lors de vos voyages en Europe.