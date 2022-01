L’iPhone 12 Mini d’Apple est en promotion pour une durée très limitée

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter votre futur iPhone 12 Mini d’Apple au meilleur prix, la suite devrait vous plaire. Vendu lors de sa sortie à 689€ par le constructeur lui-même, vous le trouverez aujourd’hui en promotion sur la boutique Apple d’Amazon. Découvrez vite la réduction proposée et ne tardez pas car elle ne sera pas disponible très longtemps.

L’iPhone 12 voit son prix chuter sur la boutique Apple d’Amazon

Les iPhone d’Apple bénéficient que très peu de promotion comme vous le savez certainement déjà. Le constructeur procède rarement à des baisses de prix. Mais pourtant exceptionnellement, vous trouverez l’iPhone Mini 12 en promotion sur la boutique Apple d’Amazon. Avec une réduction de -6% l’iPhone 12 Mini blanc avec un espace de stockage de 64 Go est disponible à 648€ au lieu de 689€. Il est donc 41€ moins cher que chez les autres marchands. Les promotions ne restent généralement pas disponibles très longtemps sur le site d’Amazon. Nous vous conseillons de sauter le pas rapidement si vous aviez envie de vous offrir l’iPhone 12 Mini au meilleur prix.

De plus, Amazon propose des facilités de paiement. Afin de garder la maîtrise de votre budget, vous pouvez prétendre au paiement en 4 fois sans frais. Réglez ainsi 4 mensualités de 162€ pour obtenir votre smartphone Apple. Le vendeur étant Apple lui-même, effectuer votre achat en toute sérénité et en toute sécurité tout en profitant d’une livraison et du retour gratuits. Profitez de l’excellence et de la performance Apple sans vous ruiner.

L’iPhone 12 Mini performant et plus abordable que l’iPhone 13 Mini

Un portable avec un écran haute qualité et un écran compact

L'iPhone 12 Mini a un poids de 133 g et a pour dimensions 131,5 x64, 2x7, 4 mm. Il est équipé d'un écran OLED de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2340 X 1080 px et d'une diagonale de 5,40 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et de la reconnaissance faciale.

Photos : que nous offre cet iPhone 12 Mini ?

Sur le plan de l'appareil photo, l'iPhone 12 Mini propose trois modules photos, deux à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Pour ce qui est du second objectif arrière, il intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise quant à lui par 12 Mpx de résolution. L'iPhone 12 Mini vous permettra également de réaliser ou éditer des vidéos en 4K HDR Dolby Vision. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos.

Endurance et performances

Sa puce A14 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go. L'appareil propose un processeur 6 cœurs. Du côté réseau et connectivité, le mobile est doté de la 5G ainsi que du wifi Wi‑Fi 6. L'appareil tourne sous la version IOS 14. Côté autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie de 2 227 mAh de capacité. Pour recharger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge rapide 18 W et de la charge sans fil.