Xiaomi 11T Pro vs Samsung Galaxy S21 FE : lequel acheter ?

Vous avez envie de vous offrir un nouveau smartphone, mais hésitez entre le Xiaomi 11T Pro et le Samsung Galaxy S21 FE 5G ? Voici plusieurs éléments comparés pour vous aider à faire votre choix dans les meilleures conditions possibles et voir lequel est vraiment fait pour vous.

Si la couleur est importante pour vous, sachez que les deux smartphones comparés du jour sont déclinés en différents coloris, mais c’est le 11T Pro de Xiaomi qui est le plus encombrant avec 204 grammes sur la balance contre 177 grammes pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G qui est aussi plus fin puisqu’il mesure 7,9 mm de profil contre 8,8 mm pour le mobile chinois. Cela est peut-être du à sa batterie qui a une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh donc potentiellement plus fine, mais n’offrant qu’une puissance de charge de 25 watts ridicule face aux 120 watts permis par le mobile Xiaomi et se chargeant totalement en moins de 20 minutes. Les deux peuvent se recharger sans fil et offrir la charge inversée en cas de besoin.

Performances égales, il faut chercher les différences ailleurs

Côté performances, les deux disposent d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive et un minimum de 128 Go d’espace de stockage ou 256 Go, si besoin et selon la configuration choisie. Cette capacité ne peut malheureusement pas être étendue dans un cas comme dans l’autre. Les deux appareils proposent du Wi-Fi 6 et de la 5G ainsi qu’un module NFC pour le paiement sans contact et ils peuvent supporter deux cartes SIM. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour le mobile de Samsung alors qu’il est intégré au niveau du bouton de mise en veille sur le mobile chinois. Ce dernier peut seulement résister aux éclaboussures tandis que le Samsung est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière. Le Xiaomi a un émetteur infrarouge.

Écrans, une question de taille et de détail, principalement

L’écran du Samsung Galaxy S21 FE 5G s’appuie sur une dalle AMOLED 120 Hz HDR10+, comme celui du 11T Pro de Xiaomi, mais celui-ci a l’avantage d’être plus grand mesurant 6,67 pouces contre 6,4 pouces et compatible Dolby Vision ce qui n’est pas le cas du sud-coréen. Enfin, pour la partie photo, le 11T Pro dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels associé à un module de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 5 mégapixels pour les photos macro. À l’avant, on peut compter sur la présence d’un capteur de 16 mégapixels alors que le Samsung dispose d’un objectif de 32 mégapixels en frontal et de 12+12+8 mégapixels à l’arrière.