Fin des promos forfaits mobile B&You 5Go et 40Go dès 4.99€ par mois de Bouygues Telecom

Alerte fin de promos ! Les deux bons plans forfaits B&You de Bouygues Telecom avec 5Go ou 40Go à 4.99€ et 9.99€ par mois respectivement disparaitront ce soir à minuit ! Vous voulez en savoir plus sur ces deux forfaits pas chers ? On vous dit tout !

Le mini forfait mobile 5Go à 4,99 €/mois !

Vous voulez réduire votre facture mobile ? Vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité de données mobiles ? Alors ce bon plan B&You de Bouygues Telecom est fait pour vous. Jusqu'à ce soir minuit, le forfait B&You avec 5Go est proposé au super tarif de 4,99 €/mois et sans hausse de prix au bout de quelques mois.

En termes de services, ce forfait pas cher inclut 5Go en France, mais aussi les appels et SMS illimités en métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Les MMS sont illimités en France et décomptés de l'enveloppe Web de 5Go en Europe et DOM.

La promo forfait mobile 40Go pour 9,99 €/mois

L'autre bon plan qui prend fin ce soir est l'offre B&You 40Go à moins de 10€ par mois. Si vous choisissez ce forfait sans engagement avant le 2 février, vous bénéficierez d'un prix mini de 9,99 €/mois et sans mauvaise surprise au bout de quelques mois puisque cette bonne affaire est valable sans condition de durée.

En optant pout cette offre, vous disposerez d'une enveloppe Web de 40Go en France dont 7Go en Europe et DOM. Vous pourrez bénéficier en plus d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.