Le Xiaomi Redmi 10 version 2022 aperçu sous Geekbench, présage d’un lancement imminent ?

La marque Xiaomi devrait prochainement annoncer la version 2022 de son smartphone d’entrée de gamme Redmi 10. Il a été aperçu dans les listes de l’outil de mesure de performances Geekbench laissant penser qu’un lancement imminent est prévu. En voici tous les détails.

Actuellement, Xiaomi propose le smartphone Redmi 10 qui est disponible depuis quelques mois en boutique. Il a été annoncé fin septembre 2021 avec une configuration plutôt étonnante pour son rang puisqu’il dispose de composants plutôt avancés. Mais le constructeur chinois devrait prochainement lui apporter un successeur, sa version 2022. Il porte la référence 21121119VL et la marque Xiaomi.

Quelle configuration est attendue pour le Redmi 10 version 2022 ?

Le téléphone portable Xiaomi 21121119VL a donc été testé par l’application Geekbench qui rend ses résultats publics accessibles à tous sur son site Internet. Il en ressort que le smartphone atteint des scores de 367 pour la mesure en monocœur et de 1253 pour les capacités multicœurs. Il s’agit de performances faibles. Elles sont le résultat du processeur intégré qui, semble-t-il, est un MediaTek MT6769H correspondant au Helio G88. Or, celui-ci se trouve déjà à l'intérieur de la version 2021 du Redmi 10. On peut également voir que l’appareil dispose d’une capacité de 4 Go pour la mémoire vive, comme l’actuel Redmi 10. Le nouveau smartphone proposerait donc des performances équivalentes, ce qui peut paraître un peu étonnant.

Le Xiaomi Redmi 10 version 2022 est attendu avec une batterie d’une capacité de 4900 mAh (contre 5000 mAh pour l’actuel) avec la possibilité de se recharger à 18 watts. Le fabricant livrerait un bloc d’alimentation de 22,5 watts, donc supérieur à la capacité de puissance du smartphone et utilisable avec d’autres appareils. C’est tout ce que nous avons entendu dire à son sujet pour le moment. Selon plusieurs sources, le Xiaomi Redmi 10 aurait du être lancé sur le marché indien, en janvier, mais il n’en fût rien. Il attend peut-être un autre membre de sa famille, le Redmi 10A qui est aussi pressenti pour une présentation dans les prochaines semaines.

