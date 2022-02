Realme va annoncer ses nouveaux smartphones haut de gamme realme GT 2 et realme GT 2 Pro

Le salon MWC de Barcelone ouvrira ses portes le 28 février prochain. Ce sera l’occasion pour les marques de présenter leurs nouveautés. Realme sera du voyage et fera l’annonce de la disponibilité et des prix qui seront pratiqués pour la commercialisation des deux mobiles haut de gamme, realme GT 2 et realme GT 2 Pro dont nous connaissons tous les détails techniques et physiques.

Les smartphones haut de gamme realme GT 2 et GT 2 Pro ont été officiellement dévoilés par la marque début janvier, inaugurant d’ailleurs le bal des présentations pour l’année 2022. Le realme GT 2 Pro est l’un des premiers à avoir été annoncé avec le processeur Qualcomm Snapdragon, juste après le Xiaomi 12, dévoilé fin décembre 2021. Jusqu’ici, les realme GT 2 et GT 2 Pro étaient exclusivement disponibles en Chine, mais la marque va faire une annonce le 28 février prochain à 10h pendant le Mobile World Congress de Barcelone pour préciser les dates de disponibilité en Europe ainsi que les prix des différentes déclinaisons. Actuellement, le fabricant voit ses ventes progresser de manière très significative et on l’imagine bien vouloir continuer sur sa lancée. Les realme GT 2 et GT 2 Pro viennent se frotter aux modèles les plus avancés dont le Samsung Galaxy S22 Ultra, le Huawei P50 Pro et les modèles à venir comme le Oppo Find X5 Pro, le OnePlus 10 Pro, par exemple.

Des fonctionnalités inédites à bord du realme GT 2 Pro

Le smartphone realme GT 2 Pro proposera trois fonctionnalités inédites. La première est une coque arrière en matériau biopolymère. La seconde est une connectivité tous azimuts avec la première matrice d’antenne HyperSmart, un amplificateur Wi-Fi et un NFC à 360 degrés (on vous explique tout dès qu’on en sait plus sur ces technologies et ce qu’elles apportent). La troisième est un capteur photo ultra grand-angle sur 150 degrés.

Ce que l’on sait sur le realme GT 2 Pro et sur le realme GT 2

Techniquement, le realme GT 2 Pro utilise un écran AMOLED de 6,7 pouces sur 10 bits compatible HDR10+ avec la technologie LPTO 2.0 ce qui lui permet d’avoir une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz selon les besoins. L’appareil profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 gravée en 4 nm. Pour les photos, le realme GT 2 Pro utilise un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX766 avec un stabilisateur. À côté, il y a un autre capteur de 50 mégapixels signé Samsung cette fois capable de prendre des images sur 150 degrés. Un mode Fisheye est prévu dans l’application Appareil photo. Il s’appuie sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Le mobile propose un son stéréo compatible Dolby Atmos et fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Le realme GT 2 (tout court) embarque les mêmes composants que la version Pro mais propose un écran AMOLED E4 120 Hz, un Snapdragon 888 et un système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable. Notez aussi le remplacement du second capteur photo par un module de 8 mégapixels.