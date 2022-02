Les bonnes affaires Very B&You avec trois forfaits sans engagement à prix cassés à saisir immédiatement

Vous arrivez pile à l'heure du rendez-vous pour craquer pour une offre Very B&You sans engagement à prix cassé de l'opérateur Bouygues Telecom. Les trois promotions avec 5Go, 100Go ou encore 200Go à respectivement 4.99€, 9.99€ et 11.99€ disparaitront ce lundi 21 février à minuit. Faites vite pour faire de belles économies !

5Go à 4,99 €/mois : le petit forfait Very B&You

Bouygues Telecom propose un mini abonnement de téléphone sans engagement pour les petits budgets. Cette offre spéciale Very B&You est disponible au tarif de 4.90€ par mois jusqu'au 21 février inclus. Ce forfait pas cher est valable sans condition de durée.

Pour ce qui est des services, cet abonnement inclut 5 Go de data ainsi que les appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis toute l'UE.

100Go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom à 9,99 €/mois

Pour les petits budgets à la recherche d'un forfait connecté sur le réseau 4G de Bouygues Telecom, l'opérateur affiche un autre super bon plan à ne pas rater. Pour seulement 9.99€ par mois et pas seulement la première année, vous pourrez en effet bénéficier de 100Go de 4G en France dont 20Go à utiliser en voyage en Europe et DOM. Vous profiterez aussi d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Un méga forfait avec 200Go à 11,99 €/mois, ça vous dit ?

Doublez le volume data de votre forfait B&You en ajoutant seulement 2€ par mois. Jusqu'au 21 février inclus, vous pouvez effectivement bénéficier de 200go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom pour seulement 11.99€ par mois. Cet abonnement Very B&You est aussi proposé sans engagement et sans condition de durée.

En optant pour ce forfait sans engagement, vous profiterez donc de 200 Go de data, et ce, dans la métropole dont 20 Go depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Si cette offre mobile illimitée vous séduit, vous pourrez en plus appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE.