Duel de forfait mobile 100Go : Syma Mobile à 6.90€ à VIE ou Prixtel à 6.99€ pendant un an ?

Vous avez besoin du maximum de data à prix cadeau ? Ça tombe bien, dans cet article nous vous présentons un duel de forfaits en promotion avec 100Go d'internet mis en avant par Syma Mobile et Prixtel !

Les forfaits 100Go de Syma Mobile et Prixtel

Les opérateurs Syma Mobile et Prixtel ont tous deux mis en avant un forfait mobile avec 100Go d'internet et en promotion. Sans engagement, ces offres vous permettront de communiquer autant que vous le souhaitez depuis la France métropolitaine, les DOM et plus largement depuis l'Union européenne.

Syma Mobile propose jusqu'au 7 mars inclus son forfait Le six à 6,90€ par mois sans condition de durée! Ce forfait vous permettra de profiter de 5Go (inclus) utilisables depuis l'UE et les DOM de même qu'en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Depuis ces dernières destinations, il vous sera également possible de communiquer à votre guise.

Prixtel, quant à lui, présente son forfait Le grand bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement ! Ainsi, le premier palier data avec 100Go est à 6,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 12,99€. Vous pourrez apprécier les 20Go (inclus) fournis pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

Quel forfait 100Go choisir : Le six ou Le grand ?

Voici nos critères de sélection pour vous aider dans votre choix, selon vos besoins et vos envies :

Le prix : à 9 centimes près à l'avantage du forfait Le six, les deux forfaits 100Go présentent un tarif identique.

La pérennité du tarif préférentiel : le forfait Le six est pérenne dans le temps contrairement au forfait Le grand, dont le prix augmentera à 12,99€ après 1 an d'abonnement.

La flexibilité : 100Go sont prévus par les forfaits Le six et Le grand, mais avec ce dernier, vous pouvez consommer davantage de data d'un mois à l'autre selon vos besoins grâce aux deux paliers supplémentaires (120Go/140Go) qui sont d'ores et déjà encadrés en termes de tarif. Avec Prixtel, pas de mauvaise surprise sur votre facture mensuelle !

L'ouverture des communications vers les DOM : le forfait Le six vous permet de communiquer de manière illimitée depuis la Métropole vers les DOM, contrairement au forfait Le grand.

La data à l'étranger : le forfait Le grand est plus avantageux que celui de Syma Mobile : 20Go contre 5Go.

Les plus : le forfait Le grand est neutre en CO2. Le forfait Le six vous propose de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux".