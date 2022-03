Poco X4 Pro vs Poco X3 pro : les différences ?

Le nouveau smartphone Poco X4 Pro vient tout juste d’être annoncé pendant le MWC de Barcelone et il est temps de le comparer avec son prédécesseur. Quelles sont les différences entre le Poco X3 Pro et le Poco X4 Pro ? Voici quelques éléments de réponse pour y voir plus clair.

Nouvellement annoncé, le POCO X4 Pro est disponible pour remplacer le Poco X3 Pro. Le design est bien différent puisque Poco X4 Pro propose désormais un bloc optique qui s’étire sur toute la largeur de l’appareil. En réalité, il s’agit d’un fond noir portant la marque du mobile et à gauche les optiques sont proposés. Par rapport au Poco X3 Pro, le module photo est donc nettement plus visible alors qu’il n’était pas forcément discret non plus mais en forme de cercle. Le Poco X4 Pro est extrêmement brillant contre un Poco X3 Pro plus sombre. Le Poco X4 Pro est plus léger que son prédécesseur : 205 grammes contre 215 grammes. Il est également plus fin : 8,12 mm contre 9,4 mm ce qui en fait l’un des plus épais du marché. Il est également très légèrement plus compact.

Poco X4 Pro, on passe à l’AMOLED

Le Poco X4 Pro est équipé d’un écran de 6,67 pouces comme le précédent mais il profite d’une dalle AMOLED bien plus qualitative que la dalle LCD installée sur le Poco X3 Pro. La définition est identique et il bénéficie, comme le précédent, d'une fréquence de rafraîchissement toujours aussi élevée : 120 Hz ainsi que d’un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz ce qui lui permet d’offrir une bonne réactivité dans les jeux. Le Poco X4 Pro est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 695 annoncée il y a peu et qui arrive deux ans après le chipset présent dans le Poco X3 Pro : un Snapdragon 860. Celui-ci offre de meilleures performances brutes bien que le Snapdragon 695 ne démérite pas mais apporte en plus, la connectivité 5G.

Une charge plus rapide et des capteurs photo plus importants

Les différences entre le Poco X3 Pro et le Poco X4 Pro résident également dans le fait qu’ils proposent une puissance de charge différente. Le Poco X4 Pro permet de se charger avec une puissance de 67 watts, soit presque deux fois plus rapidement que le Poco X3 Pro supportant la charge à 33 watts. La batterie est presque équivalente en termes de capacité.

Enfin, le Poco X4 Pro est doté d’une configuration photo plus avancée puisqu’il est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels contre un 48 mégapixels sur le Poco X3 Pro et aussi un système de traitement d’image plus abouti intégré au sein du processeur pour un meilleure rendu. On peut toujours compter sur la présence d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un objectif de 2 mégapixels. Pour les selfies, le Poco X4 Pro a un module de 16 mégapixels contre 20 mégapixels précédemment.