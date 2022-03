OnePlus Nord CE 2 : commandez-le dès aujourd’hui au meilleur prix

Le tout dernier smartphone de la marque OnePlus est enfin disponible en précommande. Vous pouvez dès aujourd’hui acheter le OnePlus Nord CE 2 chez Darty et ou chez Fnac. Ces deux enseignes le proposent à partir de 369€. On vous en dit plus dès maintenant !

Le OnePlus Nord CE 2 est enfin disponible en précommande

Après les bons plans pour acheter les Xiaomi POCO X4 Pro et POCO M4 Pro en promotion, c’est au tour du OnePlus Nord CE 2 d’être à l’honneur aujourd’hui. Présenté officiellement en février dernier, le Nord CE 2 est depuis ce matin disponible en précommande. Vous le trouverez uniquement chez Fnac et chez Darty pour le moment. La version avec un espace de stockage de 128 GO et une RAM de 8 Go est en vente au prix de 369€. Vous pouvez donc choisir votre enseigne préférée pour effectuer votre précommande.

Disponible en précommande, il sera officiellement disponible le 10 mars prochain. Vous pourrez donc l’avoir à votre disposition avant tout le monde ! Que ce soit chez Fnac ou chez Darty, en cadeau bénéficiez d’un abonnement offert de 4 mois à Deezer Premium ou Deezer Famille. Profitez ainsi de votre musique préférée partout et tout le temps. La livraison gratuite et le retrait en magasin sont disponibles pour vous faciliter la vie.

Les caractéristiques du tout nouveau OnePlus Nord CE 2 5G

Le OnePlus Nord CE 2 se décline en deux couleurs différentes, le gris et le bleu. Il a un poids de 173 g et a pour dimensions 160,6 x 73,2 x 7,8 mm. Au niveau des connecteurs, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'écran, le smartphone Nord CE 2 intègre une dalle AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,43 pouces et 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Le Nord CE 2 embarque quatre objectifs pour les photographes amateurs, trois modules arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/1.79. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal est doté quant à lui de 16 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil est capable de capturer en 4k.

La puce est épaulée par une RAM de 8 Go. Ce SoC propose aussi un processeur Mediatek Dimensity 900 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. D'un point de vue réseau et connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Android 11 est installé sur le portable. Côté endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh. Pour charger votre mobile à tout moment, ce smartphone est équipé de la charge rapide 65 W.