Nouveau délai pour saisir les deux maxi forfaits mobiles BIG RED à prix cassés !

Les deux maxi forfaits mobiles BIG RED qui devaient se terminer hier soir sont finalement prolongés jusqu'au 10 mars. L'opérateur RED by SFR vous offre donc 3 jour supplémentaires pour vous procurer un abonnement connecté 100Go ou 200Go à prix incroyable !

forfaits BIG RED 100Go et 200Go à prix cassés toujours d'actualité

La bonne nouvelle est tombée ce matin chez l'opérateur RED by SFR qui vous offre quelques jours supplémentaires pour profiter du BIG RED. Vous avez en effet jusqu'au 10 mars inclus pour opter pour un maxi forfait sans engagement et à prix canon de l'opérateur. Par ailleurs, l'application RED TV est désormais incluse avec ces deux abonnements téléphoniques.

Ces deux offres incluent 100Go et 200Go de 4G à respectivement 10€ et 12€ par mois. Pour passer à la vitesse supérieure avec votre Smartphone 5G, RED met à disposition une option 5G facturée 5€ par mois.

Ces gros quotas de 100Go et 200Go sont utilisables en France métropolitaine. Lorsque vous voyagerez en Europe et DOM, vous pourrrez naviguer sur la toile jusqu'à hauteur de 14Go et 17Go respectivement.

Côté communications, vous bénéficierez de l'illimité en France métropolitaine mais aussi depuis l'Union européenne et les DOM. Depuis la Métropole, vous pourrez également communiquer à votre guise vers ces derniers, excepté vers Mayotte. Vous pourrez aussi envoyer des SMS et MMS sans compter en France et en Europe et DOM.

Autre bon plan RED : le mini forfait 5Go à 5€ par mois

Vous n'avez pas besoin d'internet ou très peu ? RED a aussi pensé à vous avec son mini abonnement mobile 5Go à seulement 5€ par mois et sans hausse de prix au bout de quelques mois. Cette offre spéciale est disponible jusqu'au 10 mars inclus. En optant pour ce forfait pas cher, vous profiterez :