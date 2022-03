Forfait mobile : Nouvelle série limitée SOSH 40Go à 9,99€ sur le réseau Orange

Vous êtes à la recherche d'une offre mobile avec un budget ne dépassant pas le seuil des 10€ par mois ? Alors la nouvelle série limitée de SOSH devrait vous intéresser : 40Go d'internet à 9,99€ par mois sans condition de durée ! Nous vous la présentons en détail dans cet article.

Une série limitée en promotion

L'opérateur Sosh met à disposition depuis hier une nouvelle série limitée avec 40Go d'internet au prix de 9,99€ par mois. Ce dernier, en plus d'être promotionnel, restera valable sans condition de durée !

Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous faudra souscrire avant le 31 mars prochain inclus, 9h00. Quelques prérequis sont en outre nécessaire pour bénéficier de celle-ci : il vous faudra être nouveau client puisque cette série limitée n'est pas disponible pour les changements d'offre mobile des abonnés aux forfaits Orange ou Sosh. Vous devrez également justifier d'un lien stable ou d'une résidence en France métropolitaine. Enfin, cette offre est réservée aux particuliers.

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à prévoir. Dernière information à connaître avant de souscrire, les garanties destinées à votre connexion ainsi qu'à votre communication depuis l'étranger devront être utilisées de manière raisonnable.

Les garanties de la série limitée 40Go

Avec cette série limitée, vous pourrez surfer sur le web à hauteur de 40Go en France métropolitaine. Si vous êtes amené à vous déplacer à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, votre forfait vous fournira 10Go afin que vous puissiez rester connecté.

Depuis la France métropolitaine, les DOM et plus largement en Europe, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre convenance. Vos proches séjournent ou résident dans les départements d'outre-mer ? Bonne nouvelle, la série limitée de SOSH vous permet également d'appeler et d'envoyer vos messages de manière illimitée depuis la Métropole vers ces derniers !