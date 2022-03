Samsung Galaxy S21 FE 5G vs iPhone SE 2022 : lequel acheter ?

Les marques Samsung et Apple sont très appréciées pour la qualité de leurs produits. Mais entre le Galaxy S21 FE 5G qui veut répondre à toutes les demandes et l’iPhone SE 2022, le téléphone le plus abordable du géant américain, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

Si vous cherchez un smartphone qui soit le plus compact possible, regardez du côté de l’iPhone SE 2022 qui propose des dimensions de seulement 138,4 x 67,3 mm contre 155,7 x 74,5 mm. Il tient donc facilement dans n’importe quelle poche et ne déforme aucune affaire grâce à ses 144 grammes sur la balance contre 177 grammes pour le mobile Samsung qui reste tout à fait raisonnable et permettant une excellente prise en main malgré tout.

Les couleurs, c’est un peu l’affaire de chacun mais le Samsung est décliné en de nombreux coloris intéressants alors que ceux d’Apple sont plus classiques. Les deux mobiles sont protégés contre l’immersion sous l’eau et contre la poussière, car certifiés IP67 et IP68.

Pour déverrouiller le Samsung, on peut utiliser la reconnaissance faciale, un code, un schéma ou le lecteur d’empreinte installé sous l’écran. Pour l’iPhone SE 2022, il y a la touche dédiée Touch ID, comme sur les précédents. En termes de design pur, le mobile Apple reprend celui de l’iPhone 8, donc peut manquer d’originalité alors que le Samsung utilise les codes de la série S21 mais aussi S22 avec un bloc optique qui semble revenir sur l’un des profils, dans les mêmes tons de couleurs que le reste de l’appareil, au dos.

Lequel est le plus puissant et quel est l’écran le plus remarquable ?

Le smartphone qui délivre le plus de puissance est l’iPhone SE 2022 avec son chipset Apple A15 Bionic même si le Samsung offre d’excellentes performances avec son Soc Qualcomm Snapdragon 888. Il y a différentes capacités de stockage pour chacun mais aucun ne peut accepter de carte mémoire pour aller plus loin et enregistrer des fichiers supplémentaires. Les deux mobiles sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 avec du NFC pour l’appairage instantané ou le paiement sans contact. Si vous cherchez le plus grand écran, il est installé sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G puisqu’il profite d’une surface d’affichage de 6,4 pouces contre 4,7 pouces et surtout, il s’appuie sur une dalle AMOLED contre du LCD pour le mobile Apple avec une définition relativement faible de 750x1334 pixels contre 1080x2400 pixels. En plus, l’écran du Samsung bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif contre 60 Hz sur le smartphone Apple affichant des défilements moins fluides.

Enfin, pour la partie photo, le Samsung Galaxy S21 FE 5G dispose d’un capteur principal de 12 mégapixels avec un autre objectif de 12 mégapixels et un dernier capteur de 8 mégapixels, au dos. Chez Apple, on fait dans la simplicité puisque l’iPhone SE 2022 se contente d’un seul capteur de 12 mégapixels à l’arrière. Il y a un capteur de 7 mégapixels à l’avant, au niveau de l’encoche alors que l’objectif installé sur le Samsung, en frontal, dispose de 32 mégapixels. On peut notamment compter sur un traitement logiciel dans les deux cas afin d’optimiser le rendu des photos. Notez la possibilité de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde dans les deux cas.