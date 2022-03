Le nouvel iPhone SE 5G est déjà en promotion !

Annoncé officiellement lors de la dernière keynote d’Apple du 8 mars 2022, l’iPhone SE 2022 (ou iPhone SE 3) est déjà disponible en précommande jusqu’à ce lundi 14 mars. Pour l’occasion, l’opérateur RED By SFR propose une super promo qui permet de profiter d’une jolie réduction et d’une facilité de paiement à l’achat de ce smartphone. On vous explique ici, les détails de cette offre, et comment en bénéficier à temps.

30€ de remise immédiate Le premier avantage proposé par l’opérateur dans le cadre de cette offre de précommande est une remise immédiate de 30€ sur le prix de vente de l’iPhone SE 2022. Au lieu de 529€, vous ne payez donc que 499€ pour le modèle avec 64 Go de stockage interne, peu importe la couleur. Paiement en plusieurs fois sans frais Mais ce n’est pas tout ! En plus de cette remise immédiate, RED By SFR vous offre également la possibilité de précommander votre iPhone SE 2022 et de payer en 4 fois sans aucun frais. En d’autres termes, à l’achat, vous ne verserez que 124,75€, puis trois mensualités du même montant au cours des mois suivants. Ce qui revient au même total de 499€. Deux « Big forfaits » au choix Afin de profiter de votre iPhone SE 3ème génération dès sa réception, l’idéal est de l’associer, dès l’achat, avec l’un des forfaits BIG RED en promo actuellement. Deux offres sont disponibles dans ce cadre : Un forfait RED 100 Go à 10€/mois (4G) ou 15€/mois (5G) Ce forfait pas cher vous donne droit à un volume web mensuel confortable pour télécharger et streamer du contenu en haut débit. Dans les zones couvertes par la 5G de SFR, vous pouvez profiter de toute la puissance de la puce A15 Bionic de l’iPhone SE 3 pour surfer à des vitesses fulgurantes. Ce forfait inclut une enveloppe web de 14 Go/mois utilisable lors de vos déplacements en UE et dans les DOM, ainsi que l’illimité pour vos appels, SMS/MMS, depuis et vers la France. Un forfait RED 200 Go à 12€/mois (4G) ou 17€/mois (5G) Besoin de plus de volume pour plus de liberté ? Optez pour ce maxi forfait qui inclut 200 Go de data en haut débit. Le principe est le même que pour le forfait précédent, avec cette fois-ci, 17 Go/mois pour vos besoins en connexion en Europe et dans les DOM. Précisons que ces deux forfaits sont sans engagement et sans changement de tarif, avec la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel. A la souscription, prévoyez par ailleurs 10€ pour l’achat d’une SIM. Rappelons enfin que ces différentes promos ne sont valables que jusqu’à ce lundi 14 mars 2022 à 23h59 ! Ne perdez donc pas de temps !