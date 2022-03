Derniers jours pour profiter d’un forfait mobile 100Go à seulement 6.99€ par mois !

Vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait, mais êtes perdu face à la multitude d'offres ? Venez donc découvrir les forfaits Le petit et Le grand, neutres en CO2 en plus d'être en promotion jusqu'à demain soir ! Ces derniers sont proposés par Prixtel qui a été élu meilleure enseigne pour la qualité de son service client ! On vous dit tout dans cet article.

Prixtel : un service client de qualité et des engagements écologiques

L'opérateur Prixtel ne se satisfait pas de proposer une gamme d'offres mobiles flexibles, il s'engage aussi dans une dynamique écoresponsable avec des actions phares et œuvre pour offrir à ses clients un service de qualité, confirmé par un sondage mené par Capital.

Reprenons point par point. Celles et ceux qui ne connaissent pas l'opérateur, le principe de ses forfaits flexibles est simple. Chaque forfait se compose de trois paliers data permettant ainsi aux utilisateurs d'ajuster d'un mois à l'autre leur consommation de data en fonction de leurs besoins et envies. Ils paieront alors le prix correspondant exactement à leur consommation internet, soit le prix juste !

Nous évoquions également les engagements environnements de Prixtel. En effet, depuis plus d'un an l'opérateur met en avant des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il participe à la plantation de milliers de pins et de chênes sur le département du Loir-et-Cher. Ce n'est pas tout, l'opérateur s'engage dès 2022 auprès des agriculteurs pour les aider à réduire les émissions de CO2 dues à leurs activités agricoles. Vous pouvez retrouver des exemples d'actions opérationnelles sur le site officiel de l'opérateur. L'objectif de celui-ci est ambitieux, il souhaite réduire à 0% les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2040 ! Pour atteindre cet objectif, il développera ses actions à mesure que les utilisateurs souscrivent à ses forfaits.

Le troisième et dernier point à aborder concerne le service client. C'est dans le cadre de la 6ème édition du palmarès des meilleures enseignes organisé par le magazine bien connu CAPITAL que Prixtel s'est vu propulser à la première place pour la qualité de son service client* ! L'enquête menée auprès de 20 000 consommateurs a pu en effet révéler que Prixtel était le numéro 1 avec la meilleure note obtenue : 7,20/10. Les critères retenus dans le cadre de cette enquête s'appuyaient sur l'attention portée à la clientèle, le niveau d'expertise de la marque ainsi que la volonté du bénéficiaire à recommander cette dernière auprès de son entourage.

* N°1 dans la catégorie "opérateurs mobiles, téléphonie, Internet, TV"

Les forfaits Le petit et Le grand en promotion

Le forfait Le petit comme le forfait Le grand bénéficie d'une réduction mensuelle la première année d'abonnement, quel que soit le palier data utilisé.

Aussi, l'un et l'autre vous offrira la possibilité de communiquer sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne. Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM et l'International feront l'objet d'une facturation supplémentaire.

Pour les plus petits budgets, le forfait Le petit est idéal et se présente comme suit :

jusqu'à 50Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 50Go à 60Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 60Go à 70Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

pendant 1 an puis 14,99€ 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Si vous souhaitez faire le plein de data, le forfait Le grand saura vous satisfaire :

jusqu'à 100Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ 20Go utilisables depuis l'UE et les DO

Pour profiter de ces offres promotionnelles, n'oubliez pas de souscrire avant demain soir, minuit !