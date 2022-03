Top 3 des forfaits mobiles 100Go à moins de 9€

Vous souhaitez profiter d'un maximum de data à prix cadeau ? Découvrez dans cet article le top 3 des forfaits 100Go à moins de 10€ par mois et sans engagement mis en avant par les opérateurs Prixtel, Syma Mobile et NRJ Mobile !

Prixtel : forfait Le grand à prix réduit pendant 1 an

Chez Prixtel, vous pouvez souscrire jusqu'au 22 mars prochain inclus à son forfait sans engagement Le grand, neutre en CO2 et en promotion la première année d'abonnement ! En effet, ce dernier bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ pendant 1 an, quel que soit votre palier data utilisé.

Depuis la France métropolitaine, vous pourrez alors profiter de 100Go pour la somme de 6,99€ par mois (au lieu de 12,99€) ou bien de 120Go en vous acquittant de 9,99€ par mois (au lieu de 15,99€). Lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM), votre forfait Le géant vous offrira jusqu'à 20Go afin que vous puissiez rester connecté. Bien entendu, vous pourrez également communiquer comme bon vous semble en France comme depuis ces destinations grâce à l'illimité.

Syma Mobile : son forfait Le neuf en promotion sans condition de durée

Jusqu'à demain, 23h59, le forfait Le neuf de Syma Mobile est à 8,90€ par mois au lieu de 9,90€, et ce, sans condition de durée !

Il vous permettra de vous connecter à hauteur de 100Go en France et d'utiliser jusqu'à 6Go lors de vos déplacements en Europe* et dans les DOM. Notez que l'usage de ces derniers sera déduit de votre enveloppe globale. Ce forfait pas cher vous permettra aussi de bénéficier à titre gratuit de l'option "appels internationaux". L'option "réseau 5G" est, quant à elle, payante d'un montant de 5€ par mois. Par ailleurs, où que vous soyez en Europe*, vous bénéficierez de l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS.

*UE + Norvège, Liechtenstein, Islande

NRJ Mobile : la série limitée à moins de 8€ pendant 1 an

L'opérateur NRJ Mobile vous propose jusqu'au 21 mars inclus sa série limitée 100Go au prix réduit de 7,99€ par mois la première année d'abonnement avant de retrouver son tarif mensuel initial de 16,99€.

Avec cette série limitée, vous disposerez de 100Go en France métropolitaine ainsi que de 11Go (inclus) pour pouvoir surfer sur le web également depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Vous aurez en outre l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter en Métropole, dans les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne.