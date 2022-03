Forfait mobile : nouveau super bon plan de Free Mobile

La nouvelle promotion de Free Mobile est arrivée. Jusqu'au 29 mars, l'opérateur propose une série limitée avec 80Go de 4G à seulement 8.99€ par mois. Découvrez tous les détails de cette nouvelle bonne affaire signée Free Mobile !

Un forfait mobile avec 80 Go de 4G à 8,99 €/mois, ça vous tente ?

Free Mobile vient d'ajouter une nouvelle série limitée 80Go à moins de 10€ par mois. Ce forfait Free est en promotion jusqu'au 29 mars inclus. Cette offre mobile sans engagement vous est proposée au tarif de 8,99 €/mois avant de repasser au forfait Free comprenant 210Go de 4G/5G à 19.99€ par mois.

Pour ce qui est des services, cette série limitée Free inclut :

80Go d'Internet en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

en France métropolitaine (débit réduit au-delà) Free WiFi illimité en France

illimité en France 8Go valables en voyage depuis l'Europe et les DOM

valables en voyage depuis l'Europe et les DOM Appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) + SMS illimités vers la Métropole et les DOM + MMS illimités vers la Métropole depuis la France

vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) + vers la Métropole et les DOM + vers la Métropole depuis la France Appels, SMS et MMS à volonté depuis l'Europe et les DOM

depuis l'Europe et les DOM Accès premium inclus à l’appli Free Ligue 1

De plus, avec ce forfait pas cher, vous pourrez opter pour l'eSIM, si votre Smartphone est compatible ainsi que de la messagerie vocale visuelle et double appel. De nombreux autres services sont proposés chez Free et peuvent être ajoutés facilement depuis l'espace abonné.

Envie d'un nouveau Smartphone ?

Si vous désirez vous procurer un nouveau Smartphone, vous pourrez associer un téléphone à votre forfait Free Mobile en l'achetant au comptant ou à crédit avec le service Free Flex. De nombreux modèles des grandes marques pour tous les budgets sont présentés sur le site en ligne de l'opérateur.