Xiaomi 12 vs Oppo Find X5 : lequel choisir ?

Les versions Pro sont très bien mais peut être un peu hors budget alors que les modèles classiques valent largement le coup si on accepte quelques compromis. Mais entre le Xiaomi 12 et le Oppo Find X5, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider à vous décider.

Le Xiaomi 12 propose un design assez similaire au Oppo Find X5 avec des profils arrondis inspirant une certaine finesse et un soupçon de légèreté mais les blocs optiques sont bien différents. Sur le mobile Oppo, ils sont comme incrustés dans le dos sous un revêtement en verre. C’est aussi du verre pour le Xiaomi 12 mais avec une plaque qui contient les capteurs photo, dans le coin supérieur à gauche. Des deux, c’est le Xiaomi 12 qui est le plus léger avec 180 grammes contre 196 grammes pour le mobile Oppo. Il est également plus compact proposant des dimensions de 152,7x69,9 mm contre 160,3x72,6 mm. Ils ont à peu près la même épaisseur 8,6 et 8,7 mm.

Deux écrans de très haute qualité

La taille du Oppo Find X5 lui permet de proposer un écran plus grand que son compétiteur du jour puisqu’il dispose d’une surface d’affichage de 6,5 pouces contre 6,28 pouces, loin d’être ridicule et occupant une très large partie de la façade. Les deux utilisent une dalle AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels, une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz maximum et une compatibilité avec le format vidéo HDR10+. L’écran du Xiaomi 12 supporte, en plus, le format Dolby Vision pour les films et les séries et il offre un taux d’échantillonnage de 480 Hz contre 240 Hz sur le mobile Oppo, utile notamment dans les jeux vidéo pour avoir une meilleure réactivité.

Les deux smartphones sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 (6E pour le Xiaomi 12). Ils sont Bluetooth et NFC avec la possibilité d’insérer deux cartes SIM. Leur lecteur d’empreinte digital est installé sous l’écran. Le Find X5 est certifié IP54, résistant aux éclaboussures mais pas à l’immersion totale sous l’eau.

Lequel offre le plus de performances et la charge la plus rapide ?

Le plus puissant des deux est le Xiaomi 12 avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à 8 Go de mémoire vive ce qui est aussi le cas du Oppo Find X5 mais avec une puce Qualcomm Snapdragon 888 qui propose aussi de très bonnes performances malgré tout. Comptez sur 256 Go d’espace de stockage interne dans les deux cas et sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD pour plus de capacité. Le Find X5 dispose d’une batterie de 4800 mAh contre 4500 mAh pour le Xiaomi 12 qui supporte la charge 67 watts en filaire alors que le Find X5 peut accepter jusqu’à 80 watts. Le Xiaomi se charge plus vite sans fil, à 50 watts, contre 30 watts pour le mobile Oppo, les deux pouvant proposer la charge inversée à 10 watts. Le Xiaomi dispose d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Les deux offrent un son stéréo.

Oppo Find X5 acheter au meilleur prix Rue du Commerce

959,41 € Rue du Commerce

Amazon 999,00 € acheter Amazon

Boulanger 999,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Enfin, pour la partie photo, le Oppo Find X5 est équipé de deux capteurs de 50 mégapixels dont un est doublement stabilisé et l’autre dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle sur 110 degrés et des photos macro. Notez également la présence d’un téléobjectif de 13 mégapixels pour un zoom optique 2x et numérique 20x. Sur le Xiaomi 12, il y a aussi un capteur de 50 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels est là pour les photos en grand-angle. Un dernier capteur de 5 mégapixels est proposé pour les photos en mode macro. Tous les deux sont dotés d’un objectif frontal de 32 mégapixels.