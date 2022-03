Les téléphones sous Android partagent d'importantes données utilisateur sans option de refus

L’utilité des smartphones n’est plus à démontrer étant donné que presque tout le monde en dispose aujourd'hui. Ces appareils très pratiques aident à réaliser de nombreuses tâches au quotidien. Il faut savoir que les téléphones les plus répandus dans le monde sont ceux fonctionnant sous Android. Mais apparemment, ces types de smartphones sont de plus en plus soupçonnés de diffuser des données utilisateurs sans que ceux-ci s’en rendent compte. Découvrez en détail les raisons de ces suspicions grandissantes envers le système d'exploitation de Google et la solution à ces soucis.

Comment les téléphones Android peuvent-ils diffuser des données personnelles ?

Sachez que quelques chercheurs du Trinity College de Dublin examinent activement les différentes versions du système d’exploitation Android de Google. Ils s’intéressent notamment aux versions développées par des fabricants comme Samsung, Huawei et Xiaomi. Dans l’un de leurs rapports, ces chercheurs ont révélé que les variantes de certaines applis peuvent transmettre des quantités ”substantielles” d’informations aux développeurs.

Pour tout vous dire, il s’agit des applications système préinstallées sur l’appareil telles que Facebook, Google, LinkedIn et Microsoft. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de ces applications système se retrouvent dans tous les derniers smartphones Android et personne n’arrive à les supprimer. Bien qu’elles ne soient pas totalement configurées, ces applications sont capables de renvoyer des données à leurs sociétés mères.



Notez également que même si vous n’avez jamais ouvert l’une de ces applications, il est fort probable qu'elles aient quand même communiqué vos données à une société ou à des entreprises tierces. Les experts de ces diverses applications soutiennent généralement que le but de cette journalisation de données est de permettre aux développeurs de détecter rapidement les problèmes avec leurs apps.



Certaines sociétés prétendent aussi qu'elles se servent de ces informations pour proposer des contenus adaptés aux besoins de chaque utilisateur. Néanmoins, peu importe l'objectif, la collecte de ces données peut se révéler intrusive et constituer un souci de sécurité majeur.

Quelle alternative pour empêcher la diffusion des données utilisateurs sous Android ?

Il existe de nombreux moyens de protéger au maximum les donnes personnelles qui se trouvent sur votre smartphone Android. L'un des meilleurs consiste simplement à télécharger VPN en toute simplicité pour sécuriser vos données et empêcher leur collecte par ces applications. À titre indicatif, sachez qu'un VPN est un outil pensé pour renforcer la sécurité sur n'importe quel type d'appareil électronique (ordinateur, smartphone, tablette).

Une fois installé, le VPN permet de connecter l’appareil à un serveur distant en isolant le trafic généré par l’utilisateur. Ce dernier n’est donc plus directement connecté à son adresse IP, mais plutôt à celle d’un autre serveur, situé ailleurs dans le monde. Ainsi, l’utilisation d’un VPN aide à éviter les analyses de votre trafic et protège vos données. Seul le serveur du VPN peut remonter jusqu’à votre smartphone puisqu’il s’agit du seul qui connaît votre véritable IP.

Pourquoi protéger les données personnelles présentes sous son téléphone Android grâce à un VPN ?

L’utilisation d’un VPN devient presque incontournable pour assurer la sécurité des données utilisateurs sur un smartphone. Voici d'ailleurs quelques raisons qui le prouvent.

Le VPN, un outil de sécurité fiable sur Android

Comme dit plus haut, parmi les solutions les plus efficaces pour sécuriser vos données sous Android, le VPN s'avère être l’une des plus fiables. En vous plaçant sur un nouveau serveur, le VPN écarte toute possibilité de tracer votre smartphone. Aucune application système ne peut donc accéder à vos informations personnelles lorsque vous êtes connecté.



De plus, soyez rassuré, car même si un service VPN peut savoir d'où vous êtes réellement connecté, il lui sera impossible d'accéder aux données de votre téléphone. Pourquoi ? Celles-ci sont cryptées et voilées par un serveur qui sert de pare-feu. En vue de renforcer la sécurité de vos informations, cliquez ici pour en apprendre plus sur un élément pouvant porter atteinte à votre vie privée.

Une garantie de l’anonymat sur votre téléphone Android

S’il y a bien une difficulté majeure rencontrée par de nombreuses personnes sur le web, c’est bien le fait qu'on ait du mal à couvrir son identité et rester dans l’anonymat. Tous vos faits et gestes sont tracés et réutilisés à des fins marketing, politiques et même frauduleuses. Par contre, une manière plus simple de garder sa liberté en naviguant sur le web consiste donc à recourir à l’utilisation d’un VPN.

Au lieu de révéler l’adresse IP de votre téléphone, le serveur auquel vous vous connectez via le VPN transmet une autre adresse aux sites que vous visitez. Ce qui permet de naviguer en tout anonymat. Une raison essentielle pour laquelle de plus en plus d’internautes s’intéressent à l’utilisation du VPN. Par ailleurs, vous pourrez découvrir en cliquant ici un exemple de logiciel Microsoft qui a exposé des millions de données personnelles.

Une protection totale de vos informations personnelles

Que vous soyez connecté à un réseau ou que vous soyez hors ligne, votre application VPN sera toujours fonctionnelle. De plus, notez que les applis système susceptibles de communiquer vos données sans votre avis fonctionnent souvent avec internet. Le VPN pourra empêcher efficacement la transmission de vos informations confidentielles, puisque personne ne pourra y accéde