Le Oppo A76 débarque avec un chipset Snapdragon 680, une grande batterie et une charge plutôt rapide

Afin d’étoffer sa gamme de smartphones, la marque Oppo vient d’annoncer la mise sur le marché d’un nouveau modèle, le Oppo A76. Il est proposé à moins de 230 € et propose une fiche technique assez intéressante dont voici tous les détails.

Après la série haut de gamme Find X5, la marque Oppo se concentre sur l’entrée de gamme avec le nouveau Oppo A76. Celui-ci propose un design assez conventionnel avec une coque au dos qui est légèrement incurvée sur les côtés pour donner une plus grande impression de finesse. Il profite d’une finition « Oppo Glow » c’est-à-dire brillante avec une résistance toute particulièrement aux traces de doigts. Il est décliné en noir brillant ou bleu étoilé, des coloris qui se veulent plus brillants que les précédentes générations. Ils proposent des reflets depuis la moindre source de lumière qui vient se poser dessus.

Un bloc optique plus ou moins discret

Le bloc optique est installé dans le coin supérieur à gauche sur une plaque noire qui tranche avec le bleu étoilé mais sera plus discret sur le modèle noir. On peut notamment y voir les deux capteurs dont le module principal de 13 mégapixels ouvrant à f/2.2 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il embarque le mode portrait avec des effets Bokeh. L’intelligence artificielle est de mise pour tenter d’optimiser les clichés. À l’avant, il y a un capteur à selfie de 8 mégapixels, là aussi aidé, si nécessaire par l’AI avec la fonction Retouche naturelle supprimant les imperfections du visage. Oppo promet des portraits lumineux et plus clairs même dans des environnements sombres.

De la RAM virtuelle sous le coude si besoin

Le nouveau smartphone Oppo A76 est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 680 avec 4 Go et 128 Go d’espace de stockage interne. Il est possible d’augmenter la mémoire vive via la fonction RAM Extended pour profiter de RAM virtuelle et notez également la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. L’appareil fonctionne grâce à une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui octroyer une bonne autonomie. Comptez sur une charge à 33 watts avec le bloc d’alimentation fourni. L’écran LCD du mobile mesure 6,56 pouces en diagonale avec un poinçon pour le capteur à selfie. Il s’agit d’un écran ayant une définition de 720x1612 pixels rafraîchit à 90 Hz pour les défilements et à 180 Hz pour le taux d’échantillonnage tactile, utile pour les jeux vidéo. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour identifier le propriétaire. Le mobile est compatible NFC et 4G. Il a des dimensions de 164,4x75,7 mm pour un profil de 8,4 mm et un poids de 189 grammes ce qui le met dans la moyenne des autres smartphones.

Le nouveau smartphone Oppo A76 fonctionne sous Android 11 avec une surcouche logicielle ColorOS 11.1. Il est proposé à un prix de 230 € environ

.