Motorola Frontier 22 s’apprête à débarquer avec un énorme capteur photo de 194 mégapixels

Cela fait un moment que l’on entend parler de capteur photo à 190 voire 200 mégapixels mais pour le moment, aucun modèle n’en propose. Mais avec le Motorola Frontier 22, la marque sera peut-être la première à commercialiser un smartphone avec un objectif embarquant 194 mégapixels s’il arrive finalement à sortir…

Il semble que la marque Motorola travaille actuellement sur la finalisation d’un nouveau smartphone. Il s’agirait du modèle Motorola Frontier 22 dont certains estiment qu’il pourrait être dévoilé au début de l’été. Plusieurs rumeurs montent çà et là pour pronostiquer le design de l’appareil mais également sa fiche technique. Récemment, @yabhishekhd a publié un message sur le réseau social Twitter qui laisse peu de place aux doutes mentionnant les principales caractéristiques du Motorola Frontier 22 et reprenant le design déjà dévoilé par @evleaks sur Twitter aussi, mi-février, montrant des rendus 3D particulièrement réalistes de ce à quoi pourrait bien ressembler ce mobile haut de gamme.

À fond sur la photo avec d’énormes capteurs à bord

Les rendus 3D de ce qui pourrait être le Motorola Frontier 22 mettent en évidence le caractère incurvé de l’écran sur les deux côtés ce qui est la marque des modèles haut de gamme voulant minimiser les bords latéraux pour offrir une impression d’immersion dans l’image. On remarque également une certaine finesse servie par la coque arrière qui revient aussi légèrement sur le profil. Au dos, comment passer à côté du très gros capteur photo installé sur l’îlot prévu à cet effet souligné par une barre noire qui contient les deux autres objectifs de l’appareil. Le capteur principal sera un module de 194 mégapixels doté d’un système de stabilisation optique afin de limiter les bougés de l’utilisateur. @yabhishekhd pense savoir qu’il y a également un capteur de 50 mégapixels et un autre capteur de 12 mégapixels. À l’avant, il y aurait un objectif de 60 mégapixels, soit l’un des plus importants disponibles à ce jour avec le Motorola edge 30 Pro avec, en dessous, le Vivo V21 5G avec son capteur de 44 mégapixels.

Les autres caractéristiques techniques attendues

Toujours d’après le pronostiqueur, le prochain Motorola Frontier 22 sera équipé d’un écran de 6,67 pouces AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran serait compatible HDR10+. Le smartphone serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et 256 Go d’espace de stockage interne à la norme UFS 3.1. Il serait compatible Wi-Fi 6E et disposerait d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh supportant la charge rapide à 125 watts en mode filaire. Il pourrait également se recharger sans fil à 30 ou 50 watts et offrir la charge inversée. Il se murmure que le Motorola Frontier 22 sera commercialisé en juillet. Il reste donc plusieurs semaines à patienter pour confirmer ou infirmer ces dires.

