Economisez sur votre forfait mobile et faites un don à l’Ukraine !

Depuis plus de 20 ans, LesMobiles.com vous aide à économiser sur votre forfait mobile en vous partageant les bons plans du moment. Nous vous proposons aujourd’hui de transformer votre économie en don pour être solidaire avec réfugiés de la guerre en Ukraine. Nous sommes tous sensibles à la situation actuelle où chaque don peut faire la différence. Alors, si vous souhaitez être solidaire, voici comment vous pouvez le faire très facilement.

Soyez solidaires et transformez votre économie en don pour soutenir les réfugiés ukrainiens

Vous avez récemment fait une économie sur votre forfait mobile ou vous vous apprêtez à souscrire à un nouveau forfait moins cher que celui que vous avez actuellement ? Que vous ayez économisé 5€, 10€, 15€ ou même 20€ par mois pourquoi ne pas reverser l’équivalent en don pour aider les réfugiés ukrainiens ?

Si par exemple vous aviez un forfait mobile Bouygues Télécom à 29,99€ /mois et que grâce au comparateur LesMobiles.com vous avez trouvé un forfait RED by SFR moins cher et en promotion à 12.99€/mois. Vous avez ainsi économisé 17€ par mois. Vous pouvez décider de verser ces 17€ en don pour les réfugiés de la guerre en Ukraine. Continuez ensuite à bénéficier de votre économie tous les mois.

Faites un don à une association française

La Croix-Rouge française

La Croix-Rouge française lance un appel à dons en soutien aux populations ukrainiennes, en coordination avec l'ensemble des acteurs du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, en Ukraine et dans les pays voisins de l'Ukraine.



Les dons leur permettront de répondre de manière agile aux besoins humanitaires sur place, venir en aide à toutes les personnes touchées par cette crise et intervenir sur le long terme, pour accompagner et reconstruire.

L’UNICEF

L’UNICEF a mis en place un Fonds d’urgence pour l’Ukraine. Les dons versés seront utilisés pour prendre en charge les familles déplacées qui fuient le conflit en Ukraine et leur apporter une assistance. Dans tous les conflits, les enfants deviennent aussi des réfugiés et sont les premiers touchés par la violence, l’exploitation sexuelle et la traite. Etant vulnérables, ils ont plus que jamais besoin d’une protection.

Le Secours Populaire français

L’association soutient toutes les personnes qui sont allées trouver refuge dans les pays frontaliers de l’Ukraine, mais également celles qui sont en l’Ukraine ainsi que les réfugiés arrivés en France. Un soutien matériel sous la forme de colis de produits d’hygiène et de produits alimentaires bébé ainsi que des kits alimentaires, d’hygiène et des jouets sont ainsi financés et distribués.