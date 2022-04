Samsung Galaxy A53 vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : lequel acheter ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone qui vous permettra de profiter de toutes les applications préférées et capable de réaliser de belles photos tout en apportant une bonne autonomie mais hésitez entre le Samsung Galaxy A53 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix.

Si vous aimez la sobriété dans le design, le Samsung paraît plus indiqué que le Xiaomi étant donné qu’il propose un bloc optique beaucoup plus discret, se fondant avec la coque arrière de l’appareil. Celle-ci est décliné en plusieurs coloris : blanc, noir, bleu ou pêche. Le bloc optique du Redmi Note 11 Pro 5G est plus visible car trônant sur une plaque noire qui tranche avec le reste du dos du smartphone. Celui-ci est proposé en bleu, noir ou nacré avec des profils plats où ceux du Samsung sont plus arrondis. Des deux, c’est le Galaxy A53 5G qui est le plus léger avec 189 grammes sur la balance contre 202 grammes pour le Xiaomi. Ils sont aussi fins l’un que l’autre : 8,1 mm tandis que le Redmi Note 11 Pro 5G est légèrement plus haut et plus large que son concurrent du jour.

Deux écrans AMOLED en compétition

L’écran le plus grand est installé sur le Redmi Note 11 Pro 5G avec une diagonale de 6,67 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy A53 5G, tous les deux utilisant une dalle AMOLED à 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif.

Les deux smartphones sont compatibles avec la 5G et proposent du Wi-Fi 5 (802.11ac) ainsi que du NFC pour le paiement sans contact. Le Redmi Note 11 Pro 5G supporte le branchement direct d’un casque audio sur la prise jack dont est dépourvu le Samsung qui doit passer par un adaptateur ou une liaison sans fil Bluetooth. Le lecteur d’empreinte digitale est sur le profil du Redmi Note 11 Pro 5G alors qu’il est sous l’écran pour le Galaxy A53 5G. Tous les deux proposent un son stéréo. Le Xiaomi dispose d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle avec l’application de contrôle d’appareils qui va bien. Le Galaxy A53 5G a l’avantage d’être certifié IP67 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière quand le Xiaomi est seulement IP53 pouvant résister à des éclaboussures mais pas plus.

Lequel est le plus performant et offre la meilleure configuration photo ?

Question performances, c’est le Samsung qui bat d’une courte tête le Xiaomi avec son chipset Exynos 1280 contre un Snapdragon 695 de Qualcomm pour le Redmi Note 11 Pro 5G. Le Xiaomi est proposé avec 6 ou 8 Go de mémoire alors que le Samsung est livré avec 6 Go. Tous les deux profitent d’une possibilité d’étendre la capacité de stockage initiale. Ils embarquent une batterie de 5000 mAh mais c’est le Xiaomi qui va permettre une charge nettement plus rapide puisqu’il peut supporter 67 watts contre 25 watts au maximum pour le Galaxy A53 5G. De plus, ce dernier n'est pas livré avec le bloc d'alimentation, ce qui est le cas de son concurrent du jour.

Enfin, pour les photos, le Samsung dispose d’un capteur frontal de 32 mégapixels avec support du grand-angle contre un objectif de 16 mégapixels pour le Xiaomi. À l’arrière, le Galaxy A53 5G est équipé d’une configuration 64+12+5+5 mégapixels contre 108+8+2 mégapixels pour le Xiaomi. Les deux mobiles sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde.